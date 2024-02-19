失業男開瓦斯揚言自爆 消防水柱衝倒後再電擊壓制

葉男揚言要引爆瓦斯，現場氣氛緊繃。（警方提供）

2024/02/19 16:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋寮鄉的42歲葉姓男子因為長期失業，昨天深夜又因酗酒致情緒暴起，竟揮刀還開瓦斯試圖引爆，所幸在警、消合力下壓制，才未讓傷害擴大。

警方表示，昨天晚間7時許獲報案，指在枋寮鄉隆山村發生家暴案件，枋寮分局勤務中心派遣線上快打警力趕赴現場處理，發現是住在當地的葉姓男子，疑似因為長期失業，以致心情低落，昨晚在家中酗酒後，變本加厲亂摔家中物品開砸發洩情緒。

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警方抵達現場時，葉男先是將自己反鎖於門口鐵柵欄及鐵捲門內，還開啟瓦斯並引爆，警方深怕葉男在屋內密閉空間點燃瓦斯造成更大傷亡，在屋外不斷持續溝通喊話，也勸誡葉男冷靜出門面對，由於可能引發爆炸，消防單位也隨後到場。

葉男和警方對峙逾2個小時後，葉男態度仍未軟化，於晚間9點15分許，葉民更一舉拉開家中鐵捲門，手持開山刀及打火機欲點燃瓦斯與警消人員對峙，但警消早已預想可能情形，於葉男開啟瓦斯之際，消防隊員立即開水柱噴射葉男。

強勁水注將打火機打落，也讓葉男一陣踉蹌，警方見狀，隨即上前噴灑辣椒水及擊發電擊器壓制葉男，此時周遭關心的親友，是大聲哭喊「賣啦！」，警消後續將葉男帶出其住所，發現葉男有手腳擦挫傷情形，隨後將葉男送上救護車，員警與消防員同搭乘救護車戒護將葉男送往枋寮醫院就醫。

警方強調，全案依職權通報家庭暴力事件，並協助申請緊急保護令，本案將依涉嫌刑法第173條放火罪及第305條恐嚇公共安全罪現行犯移送偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

葉男先是揮刀還揚言要引爆瓦斯，現場氣氛緊繃。（警方提供）

葉男揚言要引爆瓦斯，現場氣氛緊繃，所幸警消配合壓制葉男。（警方提供）

葉男揚言要引爆瓦斯，現場氣氛緊繃，警方噴灑辣椒水壓制。（警方提供）

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