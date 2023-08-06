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    首頁　>　社會

    亞東醫院滿床改送雙和 新北市民竟開瓦斯自爆洩憤

    男子指定亞東醫院，但滿床只能去到雙和，於是開瓦斯自爆，公寓5樓冒出熊熊火焰。（記者徐聖倫翻攝）

    男子指定亞東醫院，但滿床只能去到雙和，於是開瓦斯自爆，公寓5樓冒出熊熊火焰。（記者徐聖倫翻攝）

    2023/08/06 06:07

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市樹林區大慶街間民宅今（6）日清晨發生瓦斯氣爆，1名年約70歲男子0時許致電119，自稱日前求助送醫，他指定要去板橋區的亞東醫院，卻被救護車送到中和區的雙和醫院，非常不滿，在電話中揚言引爆瓦斯，話音剛落，就點火引爆；消防人員獲報趕抵，3分鐘撲滅火勢，並將渾身燒傷的男子送往亞東醫院急救。

    新北市消防局表示，該瓦斯氣爆地點為大慶街一處公寓5樓，男子獨居在此，消防人員獲報緊急趕抵並即刻灌救，3分鐘內將火勢撲滅並未延燒，但男子渾身燒傷、意識模糊，只對痛感有反應，緊急將其送往亞東醫院急救，命懸一線。

    而男子稱他指定送亞東卻被送往雙和一事，新北市消防局解釋，昨日上午這名男子因精神狀況不佳，在頂樓揚言跳樓，119獲報趕抵，男子已進入屋內，但還是預防性將其送醫，而男子有要求要去亞東，但當時亞東滿床，出勤的消防人員只能退而求其次將他送往雙和醫院。

    新北市消防局表示，分隊同仁出勤救護案時，若遇距離最近的醫院滿床，這時必須退而求其次，去往距離次近的醫院，屬救護案的SOP，經查出勤人員沒有疏失，消防局表示遺憾，但自爆實屬男子自身行為。

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    瓦斯氣爆威力大，1樓柏油路上盡是門窗的玻璃碎片。（記者徐聖倫翻攝）

    瓦斯氣爆威力大，1樓柏油路上盡是門窗的玻璃碎片。（記者徐聖倫翻攝）

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