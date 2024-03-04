海山警搗破兵工廠 逮「風飛砂」份子扣4槍

警方於交易現場逮捕林男、邱男，並扣下槍枝。（記者徐聖倫翻攝）

2024/03/04 15:46

〔記者徐聖倫／新北報導〕去年底新北市海山警分局在板橋區破獲販毒集團，警方從中循線得知，1名「風飛砂」份子36歲男子林尚謙，企圖賣槍給該集團。海山警分局不放過這條線索，經過3個月蒐證，於上月29日，分別在新北市立殯儀館逮捕正在交易的林男與買家，另在新竹縣湖口某套房搗破林男的兵工廠，並將現場看守的2名同夥一併逮捕，並扣回4把手槍、大批改造工具。

據了解，警方在偵辦販毒集團過程中，查閱扣回的手機紀錄發現，該集團去年有多次聯繫林男的對話紀錄，相約交易槍支，但因時間談不攏而屢屢推遲，直到該集團被警方搗破交易也沒成。

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警方仔細查閱林男紀錄，發現他長期盤據新竹，是當地幫派風飛砂成員，2022年曾因涉人口販運、媒介色情遭警逮，且正在通緝中。警方經過約3個月蒐證，上月29日掌握林男交易槍枝地點，派員前往新北市立殯儀館埋伏，順利逮捕正在交易的林男與買家邱姓男子，當場查扣2把改造金牛座手槍、子彈4發。

警方同時也查出林男的兵工廠藏身在新竹縣湖口鄉某民宅公寓，於同日派員南下查緝，果然順利搗破，查扣手槍2把、子彈及半成品60餘顆、彈頭、彈殼、未通槍管、手槍半成品及大批改造工具。另現場看守的2名同夥也被逮捕，並被搜出彩虹菸、K他命等毒品。

警詢時，林男承認持有槍枝，但否認改造、販售。警詢後，依槍砲、毒品等罪嫌，將林男等共4人移送法辦。

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警方將林男壓制在地。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回4把改造手槍。（記者徐聖倫翻攝）

警方扣回大批改造工具、半成品等證物。（記者徐聖倫翻攝）

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