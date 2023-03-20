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    警瓦解藏身大樓兵工廠 查獲罕見槍支、125顆子彈

    兵工廠藏身大樓被高市刑大瓦解，查獲罕見手機手槍共7槍125顆子彈。（記者黃良傑攝）

    兵工廠藏身大樓被高市刑大瓦解，查獲罕見手機手槍共7槍125顆子彈。（記者黃良傑攝）

    2023/03/20 13:54

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑大獲報曾有槍砲前科的陳姓男子，平日疑擁槍自重，還涉嫌持有不少毒品，警方圍捕陳嫌並搜索租處，查獲2把改造手槍、5支半成品、125顆子彈，以及大批改造工具，其中一把外型酷似iPhone造型，可折疊的改造手槍，撞針、板機一應俱全，酷似電影「賭神」裡的象牙手槍，意外查獲分租的蘇姓女房客是通緝犯。

    刑大偵八隊鎖定陳嫌（45歲）租屋，涉嫌把改造兵工廠藏身大樓內，警方日前埋伏大樓外圍捕，再將他帶回租處搜索，意外查獲毒品案通緝的蘇女（39歲），並在客廳和陳男房間內查獲2支改造手槍、半成品5支，並在陳男、蘇女身上均查獲毒品，蘇女供稱不認識陳男，只是分租房間的房客。

    警方並於2嫌身上查獲海洛因、大麻菸油、毒品安非他命逾500公克，以及車床、槍枝保養油、底火1批、火藥2盒、子彈125顆、手槍扳機零件，陳嫌否認持有該批槍械，否認改造槍械，辯稱槍械及改造工具是友人寄放。

    其中1把仿iPhone手機手槍，十分罕見吸睛，手槍還有變形機關，警方表示送驗，該把手機手槍可裝填2發子彈，撞針和板機通通有，是否具有殺傷力，將送刑事局鑑定。

    據了解，陳嫌具有機械方面的知識，也有改造槍械的前科和經驗，疑為規避查緝或怕黑吃黑，帶在身上防身，警方將陳、蘇2嫌帶回刑大偵訊，依毒品危害防制條例、槍砲彈藥管制條例移送地檢署偵辦。

    兵工廠藏身大樓被高市刑大瓦解，查獲罕見手機手槍共7槍125顆子彈。（記者黃良傑翻攝）

    兵工廠藏身大樓被高市刑大瓦解，查獲罕見手機手槍共7槍125顆子彈。（記者黃良傑翻攝）

    兵工廠藏身大樓被高市刑大瓦解。（民眾提供）

    兵工廠藏身大樓被高市刑大瓦解。（民眾提供）

    兵工廠藏身大樓被高市刑大瓦解。（民眾提供）

    兵工廠藏身大樓被高市刑大瓦解。（民眾提供）

    兵工廠藏身大樓被高市刑大瓦解，圖為警方查緝情形。（民眾提供）

    兵工廠藏身大樓被高市刑大瓦解，圖為警方查緝情形。（民眾提供）

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