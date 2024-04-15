隨大甲媽遶境體力不支 清水警協助身心障礙者返家

清水警通知家屬帶回身心障礙的王女。（圖由民眾提供）

2024/04/15 09:49

〔記者歐素美／台中報導〕大甲媽祖遶境進香昨回鑾至台中市清水區時，有70歲阿伯因體力不支，獨坐道路中央分隔島，還有身心障礙女子遠從彰化跟大甲媽遶境至沙鹿區，坐在銀行階梯上，影響民眾提款，清水警分局獲報，分別協助2人返家。

大甲媽祖鑾轎昨天上午從清水朝興宮起駕，1名70歲阿伯，雖中風但為求健康，遠從台南前來跟隨媽祖進香，從嘉義新港一路隨大甲媽徒步至清水朝興宮，因身體無法負荷，想搭計程車至彰化車站再轉往台南市新營回家，因疲累坐在中央分隔島上，幸清水派出所警員紀慈韋巡邏發現，上前瞭解狀況後，將他載至清水火車站，以便阿伯搭火車回家。

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另清水警分局沙鹿分駐所昨中午獲報有女子在沙鹿區沙田路某銀行門口外，騷擾提款民眾。警方趕抵現場，發現王姓女子（39歲）獨自坐在銀行階梯上，除了衣物上寫有姓名外，身上無任何證明文件，亦無法正常對話。

警方透過簡短的對話中，獲知王女自彰化跟隨大甲媽遶境一路走到台中市沙鹿區，經以姓名查詢資料，逐一比對，確認女子為身心障礙患者，並通知家屬前來帶回；家屬表示，王女當天6點左右出門，第一次獨自離家到這麼遠 ，家人在住家附近尋找很久，才準備去報警協尋，没想到，就接到警方電話，非常感謝熱心員警的協助。

清水警協助體力不支的阿伯返家。（圖由民眾提供）

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