網瘋傳彰化「大甲媽格鬥盃」影片 警方澄清：張冠李戴

彰化警方獲報有有綠衣人在南瑤媽遶境的鬥毆事件，當天就查獲動手的3名男子。（民眾提供）

2024/04/15 10:21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕針對網路社群媒體《黑色豪門企業》發布「4月6日彰化大甲媽格鬥盃」在民生市場的打架影片，彰化縣警方今天（15）澄清，強調畫面是3月31日彰化市南瑤宮媽祖遶境期間發生，起因是雙方債務糾紛，剛好在廟會活動巧遇，才爆發口角與鬥毆，涉嫌動手的3名男子當天就到案，警方訊後以違反妨害秩序罪嫌移送偵辦。

彰化警分局指出，被害人莊姓子男子當天參加南瑤宮媽祖遶境，遭身穿綠上衣男子毆打，民生派出所獲報後立即展開調查，當天晚上就將施姓、陳姓及辜姓涉案人查獲到案。經過調查了解，雙方因為有債務糾紛，莊男借了3萬元之後就完全失聯，雙方在廟會活動巧遇，才會發生口角，並進而爆發鬥毆。

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警方指出，身穿綠色制服的是民生市場一帶的接轎團體，每年都會製作不同的制服在迎轎、接轎過程穿著，該團體今年也迎接白沙屯、大甲媽與南瑤宮媽祖遶境。

警方對網路社群未經查證就張冠李戴成4月6日大甲媽祖遶境發生，深感遺憾。

彰化市公所寺廟室主任陳錫明表示，今年的南瑤宮媽祖遶境活動非常熱鬧，也很順暢圓滿的完成，並未聽聞有暴力事件發生。有可能是接轎、迎轎過程，因為人多而發生推擠，希望信眾在參拜迎轎過程都過能夠彼此克制與尊重，不然就是對媽祖不敬。

網傳彰化民生市場「大甲媽格鬥盃」影片，彰化警方澄清這是南瑤宮媽祖熱遶境期間，起因是雙方的債務糾紛，影片可看到有丟安全帽（紅圈處）的舉動。（取自黑色豪門企業）

網傳彰化民生市場「大甲媽格鬥盃」影片，彰化警方澄清這是南瑤宮媽祖熱遶境期間，起因是雙方的債務糾紛。（取自黑色豪門企業）

網傳彰化民生市場「大甲媽格鬥盃」影片，彰化警方澄清這是南瑤宮媽祖熱遶境期間，起因是雙方的債務糾紛。（取自黑色豪門企業）

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