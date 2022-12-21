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    首頁　>　社會

    男子平時除了賣菜就窩在房間 警登門赫見「家庭兵工廠」

    警方將廖男移送。（記者王冠仁翻攝）

    警方將廖男移送。（記者王冠仁翻攝）

    2022/12/21 11:28

    〔記者王冠仁／台北報導〕26歲廖姓男子跟家人同住，他仗著父母溺愛，平時無所事事還有許多毒品前科，雖然偶爾會幫哥哥賣菜，但老想著要賺外快；他近來上網鑽研改槍，將自己房間變成「家庭兵工廠」。北市警大同分局透過一宗破獲的竊案，根據竊賊通聯掌握廖男，警方昨天前往廖的住處查緝，查扣1把改造的衝鋒槍、改槍工具、子彈還有毒品，他爸媽則是嚇得說不出話。

    大同分局日前破獲一宗竊案，逮捕2名竊賊，警方在竊賊的手機通聯中發現「想購買槍枝防身」等訊息，警方進一步追查，赫然發現該名竊賊透過一名中間人，向廖姓男子購買槍枝，但雙方因為價格談不攏而沒有成交。

    警方布線追查，發現廖男平時跟父母、哥哥同住在雲林一處獨棟透天厝，廖雖然年紀輕輕，但已經有許多毒品前科。廖平時除了偶爾幫忙哥哥賣菜打工，生活經濟無虞，警方懷疑他為了籌措買毒費用，才上網鑽研改槍技術再賣槍。

    警方昨天早上7時許，前往廖男居住的雲林透天厝查緝，警方在他房間內查扣1把MP5衝鋒槍、改槍零件、各式子彈33顆、火藥、改造槍枝半成品等，以及3小包海洛因、3小包安非他命1顆FM2。

    據了解，廖聲稱他確實有改造槍枝，但因為不滿意改造結果，所以一直拆卸、重新改造，沒有賣出任何一把槍。不過，警方發現他有一支手機上所且不願透露密碼，警方研判他可能已有賣出槍枝但不願交代。

    廖男的父母見警方上門，還發現自己兒子的房間居然變成兵工廠，嚇得目瞪口呆；他們事後告訴警方，廖平時除了幫忙哥哥賣菜，大多都待在房間裡，沒想到他房間居然是兵工廠。

    警方最後將廖依槍砲、毒品罪嫌送辦，同時也正深入追查。

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    警方逮捕廖男。（記者王冠仁翻攝）

    警方逮捕廖男。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣廖男的改造槍枝半成品。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣廖男的改造槍枝半成品。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣廖男改造的MP5衝鋒槍以及子彈。（記者王冠仁翻攝）

    警方查扣廖男改造的MP5衝鋒槍以及子彈。（記者王冠仁翻攝）

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