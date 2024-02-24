恆春竊盜犯被逮猝死！涉案警收押、所長記過調職、分局長將受處分

蔡姓嫌犯在派出所急救情形。（屏東縣警局提供）

2024/02/24 11:31

〔記者葉永騫／屏東報導〕恆春分局建民派出所詹姓警員在逮捕蔡姓竊盜慣犯時，用警棍壓制蔡嫌後造成蔡嫌胰臟破裂送醫死亡，屏東地檢署偵辦後認為，詹姓警員疑執法過當，且有湮滅、偽造、變造證據，及勾串共犯或證人之虞，法官裁定羈押禁見，屏東縣警局立刻將詹姓警員停職、建民派出所所長記過、調非主管職務，分局長也將行政處分。

屏東地檢署檢察官對死者進行相驗解剖採證，調取監視器影像、訊問相關證人並調查相關證據後，確認建民派出所詹姓警員於2月16日17時48分許，與陳姓、傅姓警員在屏東縣恆春鎮光復路一處空地逮捕蔡姓竊盜慣犯，因為詹姓警員不滿蔡嫌否認犯行且出言辱罵，於是持警棍壓制蔡嫌腹部，並將已受傷、無法自行行走之蔡嫌帶回建民派出所製作筆錄，直到發現蔡嫌呼叫無反應，送醫後於同日21時29分宣告死亡，檢方因此認為詹姓警員涉犯刑法第277條第1項之傷害罪及刑法第277條第2項前段之傷害致死罪嫌。

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承辦檢察官李昕訊問時，詹姓警員否認有壓制嫌犯腹部等行為，與現場情況不符合，由於到場執勤的警員沒有開密錄器，因此檢方認為罪嫌重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據，及勾串共犯或證人之虞，並有羈押原因及必要，乃當庭逮捕並向屏東地方法院聲請羈押禁見，法官23日凌晨裁准羈押禁見。

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