為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

恆春竊盜犯被逮猝死！涉案警收押、所長記過調職、分局長將受處分

蔡姓嫌犯在派出所急救情形。（屏東縣警局提供）

蔡姓嫌犯在派出所急救情形。（屏東縣警局提供）

2024/02/24 11:31

〔記者葉永騫／屏東報導〕恆春分局建民派出所詹姓警員在逮捕蔡姓竊盜慣犯時，用警棍壓制蔡嫌後造成蔡嫌胰臟破裂送醫死亡，屏東地檢署偵辦後認為，詹姓警員疑執法過當，且有湮滅、偽造、變造證據，及勾串共犯或證人之虞，法官裁定羈押禁見，屏東縣警局立刻將詹姓警員停職、建民派出所所長記過、調非主管職務，分局長也將行政處分。

屏東地檢署檢察官對死者進行相驗解剖採證，調取監視器影像、訊問相關證人並調查相關證據後，確認建民派出所詹姓警員於2月16日17時48分許，與陳姓、傅姓警員在屏東縣恆春鎮光復路一處空地逮捕蔡姓竊盜慣犯，因為詹姓警員不滿蔡嫌否認犯行且出言辱罵，於是持警棍壓制蔡嫌腹部，並將已受傷、無法自行行走之蔡嫌帶回建民派出所製作筆錄，直到發現蔡嫌呼叫無反應，送醫後於同日21時29分宣告死亡，檢方因此認為詹姓警員涉犯刑法第277條第1項之傷害罪及刑法第277條第2項前段之傷害致死罪嫌。

承辦檢察官李昕訊問時，詹姓警員否認有壓制嫌犯腹部等行為，與現場情況不符合，由於到場執勤的警員沒有開密錄器，因此檢方認為罪嫌重大，有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據，及勾串共犯或證人之虞，並有羈押原因及必要，乃當庭逮捕並向屏東地方法院聲請羈押禁見，法官23日凌晨裁准羈押禁見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
恆春竊嫌疑遭警棍重擊猝死！月初曾破窗偷竊 是地方頭痛人物
2024/02/24 10:52

恆春竊嫌疑遭警棍重擊猝死！月初曾破窗偷竊 是地方頭痛人物
恆春竊嫌被逮猝死案 在場3警「剛好」未開密錄器
2024/02/24 09:47

恆春竊嫌被逮猝死案 在場3警「剛好」未開密錄器

科技城首選！工程師最愛的3大亮點
竊賊猝死派出所！疑警棍捅擊釀胰臟破裂 恆春3警涉案1收押
2024/02/24 08:20

竊賊猝死派出所！疑警棍捅擊釀胰臟破裂 恆春3警涉案1收押
胸口頂撞警被壓制到腿斷 警執法過當判賠42萬
2023/10/17 21:24

胸口頂撞警被壓制到腿斷 警執法過當判賠42萬
「大外割」女師被判刑！警放棄上訴自動停職 將申請易服社會勞動
2023/03/14 18:37

「大外割」女師被判刑！警放棄上訴自動停職 將申請易服社會勞動
員警親自教學「拿手電筒抵禦持刀歹徒」 結局大反轉引熱議
2022/08/25 14:57

員警親自教學「拿手電筒抵禦持刀歹徒」 結局大反轉引熱議
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播