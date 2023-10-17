胸口頂撞警被壓制到腿斷 警執法過當判賠42萬

新北地院。（資料照）

2023/10/17 21:24

〔記者王定傳／新北報導〕2018年間，當時任職於蘆洲警分局的林姓警員，處理一起車禍時，與傷者的乾爸陳男、乾媽吳女發生口角，遭對方辱罵「嘴賤」等，甚至遭陳男以胸口頂撞，林員遂以妨害公務現行犯逮捕，因未妥善控制力道，致陳男受有左脛骨上端粉碎性骨折等傷害，陳男提訴求償315萬餘元，新北地院法官判定林員有過失，但陳男也要自負一半責任，判林賠償42萬餘元。

本案發生在2018年11月20日晚間7時許，陳、吳2人前往蘆洲信義路關心乾兒子，因不滿林員處理方式，竟出言辱罵：「嘴巴好臭、說你嘴賤啦」等，陳男甚至以胸部頂撞林員。

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檢警調查，林員遂以是妨害公務現行犯逮捕陳男（檢方事後不起訴），壓制過程中，因未妥善控制力道，致陳男倒地，受有左側脛骨平台骨折、左側脛骨上端粉碎性骨折、左側腓骨上端閉鎖性骨折等傷害；吳女見狀也加入戰局，出手毆打林員後頸部，都被法辦，陳男則對林員提出業務過失傷害告訴。

刑事部分，法院認定林員逮捕行為過當，依業務過失傷害罪判拘50日，陳男則因侮辱公務員罪判拘35日、吳女因侮辱公務員與傷害罪合併判拘70日；民事部分，陳男對林員提出訴求償315萬餘元。

林員主張，當時他依法逮捕現行犯，卻遭暴力抵抗、逮捕職務風險高、突發狀況難測，自應賦予警察較高判斷餘地，以免貽誤先機或致生員警個人、其他無辜人民傷亡，縱使過程中致其受傷，亦屬壓制過程必然產生，並未逾越必要性或明顯過當。

法官審理認為，陳男即使有掙扎，但未出手攻擊，抗拒逮捕危害程度不大，當時還有另一名警員在旁，自可審慎控制力道及妥適壓制，但他卻未審慎控制力道，致陳男受傷，有過失，但這起衝突是因陳男而起，陳要自負一半責任，判林員賠償精神慰撫金、不能工作損失等42萬餘元。

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