同意警方入校攻堅清場 哥倫比亞大學校長公開信曝「無奈之舉」

紐約警方獲得哥倫比亞大學授權後進入校園進行強行攻堅，2小時內清空校園逮捕109名示威者。（美聯社）

2024/05/02 16:10

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國各地大學爆發挺巴勒斯坦抗議潮，紐約市哥倫比亞大學的教學大樓更被示威者佔領，紐約警方架梯從2樓攻堅，投擲閃光手榴彈突破封鎖，2小時內將校園清空，逮捕百餘名示威者，哥倫比亞大學校長沙菲克（Minouche Shafik）發表公開信，強調很抱歉走到了這一步，希望未來幾週能恢復平靜，讓學生完成學業。

綜合外媒報導，哥倫比亞大學的教學大樓「漢彌爾頓廳」（Hamilton Hall）在當地時間4月30日清晨被示威者佔領，在大樓入口處設路障並鎖門；紐約警方獲得校方授權後進入校園，進行強行攻堅，2小時內將校園清空，逮捕109名示威者，哥倫比亞大學因同意警方進入校園引發批評。

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哥倫比亞大學校長沙菲克5月1日發表一封公開信，她表示在過去的幾個月裡，一直耐心地容忍未經授權的示威活動，週二一小群抗議者闖入漢彌爾頓廳佔領，校園內的緊張局勢達到了新的高度，將大學推向了崩潰的邊緣，同時安全風險提高到了無法容忍的等級。

沙菲克認為，安全是首要目標，她決定要求紐約市警察局進行干預，這些行動在週二晚間完成，感謝紐約警察局令人難以置信的專業和支持。

沙菲克指出，哥倫比亞大學在越南戰爭、民權和南非反種族隔離等許多重要議題上有著悠久而自豪的抗議和活動傳統，今天的抗議者也在為一項重要事業而戰，即巴勒斯坦人的權利和加薩的人道主義悲劇，他們有權表達自己的觀點並進行和平抗議。

但學生和外部活動人士打破漢彌爾頓廳，傷害學校的公共安全官員以及破壞財產，這些是破壞行為，而不是政治言論。

最後沙菲克強調，治癒需要時間，希望能夠利用未來幾週的時間恢復平靜，讓學生完成學業，並在畢業典禮上表彰他們的成就，也盼在言論自由與歧視之間取得平衡以及為中東取得更好結果做出貢獻，讓哥倫比亞大學能夠在這兩個主題中引領新思維，不僅成為抗議的中心，也成為解決世界問題的中心。

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