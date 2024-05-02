大學挺巴示威暴力升級 全美擴散

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）校園挺巴勒斯坦示威活動1日爆發衝突，抗議人士和反示威人士手持棍棒上演全武行。（路透）

2024/05/02 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕席捲全美多所大學校園的親巴勒斯坦示威活動日趨火爆，東西兩岸皆有知名學府請求警方入校維安，其中紐約鎮暴警察進入長春藤名校之一的哥倫比亞大學的一棟遭抗議學生佔據的大樓清場與逮人，洛杉磯則因抗議人士間爆發衝突，而部署員警於加州大學洛杉磯分校（UCLA）校園維持秩序。

電視畫面顯示，UCLA校園內的親巴示威者與挺以色列抗議人士一日凌晨爆發衝突，雙方以棍棒互毆、拆路障、放煙火或互丟東西，甚至是丟催淚彈。洛杉磯警方證實，由於在校園內紮營的抗議人士間爆發多起暴力衝突，警方已應校方要求部署員警以平息衝突與協助恢復秩序；直到當地時間一日清晨四時（台灣時間同日晚間七時），仍有大批員警部署於校內。

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UCLA校長畢傑恩在爆發衝突前的四月卅日表示，上週就在校園內紮營的抗議人士中，除了有該校社區成員，也有與該校無關的其他人；許多示威者的活動一直很和平，「但坦白說，其他人的策略令人震驚與可恥。我們已目睹暴力」。洛杉磯市長巴斯則表示，暴力不可原諒。

就在UCLA爆發衝突前，癱瘓哥大的親巴抗議四月卅日晚間以戲劇性方式收場：在哥大校長夏費克的請求下，戴頭盔、持鎮暴盾牌的紐約警察架梯從二樓窗戶進入前晚被誓言打死不退的親巴抗議人士霸佔的漢米爾頓大樓進行清場，美國有線電視新聞網（CNN）引述警方說法稱有超過一百名示威者被捕。人在現場的法新社記者指出，到了午夜過後的一日凌晨，原本搭在校園草坪上帳篷也被拆除。

一如UCLA校長夏費克在請求警察入校清場時說，佔領校園大樓的行動是由與該校無關之人士所主導；她還要求警方留在該校至少到十七日，以確保此等示威行動不會再現。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）校園挺巴勒斯坦示威活動1日爆發衝突，抗議人士和反示威人士手持棍棒上演全武行。（路透）

紐約市警方逮捕示威者。 （法新社）

紐約市警方4月30日對哥倫比亞大學校園進行清場，驅逐佔領漢米爾頓大樓的挺巴勒斯坦示威學生，並逮捕超過100名示威者。 （法新社）

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