為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

哥大紐約市大約300抗議者被捕 警方部署重兵

法新社報導，位於紐約市的哥倫比亞大學（Columbia University）是這波示威活動的發源地，警方昨晚進入哥大校園強力終結抗議活動後，今天駐守校園待命。（法新社）

法新社報導，位於紐約市的哥倫比亞大學（Columbia University）是這波示威活動的發源地，警方昨晚進入哥大校園強力終結抗議活動後，今天駐守校園待命。（法新社）

2024/05/02 11:11

〔中央社〕美國警方強力驅散持續數週的反以哈戰爭抗議活動後，今天在大學校園內部署大批警力。紐約市警局局長卡班指出，警方已在哥倫比亞大學和紐約市立大學逮捕約300人。

法新社報導，位於紐約市的哥倫比亞大學（Columbia University）是這波示威活動的發源地，警方昨晚進入哥大校園強力終結抗議活動後，今天駐守校園待命。

此外，加州大學洛杉磯分校（University of California, Los Angeles，簡稱UCLA）深夜發生反抗議人士攻擊支持巴勒斯坦的學生營地，導致校園爆發暴力衝突後，數十輛警車在校園巡邏。

美國上述最負盛名的大學出現大批頭戴鋼盔的警察，令一些學生感到驚慌。

22歲的UCLA學生托瑞（Mark Torre）告訴法新社：「我認為警方不應在校園派駐大批警力。」「但日復一日，我愈來愈認為這是必要之惡，至少可以確保校園安全。」

警方在哥倫比亞大學與紐約市立大學（City University of New York）連夜驅離示威群眾，有些學生批評警察使用的手段「粗暴、具侵略性」。

紐約市大學生荷塞（Jose）向法新社表示：「我們遭到攻擊、粗暴地逮捕。我被關押了6個小時才獲釋，被打、被踩、還被割傷。」

一名醫學生在校園治療被捕後獲釋的學生，稱他們身上有一系列傷勢。僅透露自己名為伊沙貝爾（Isabel ）的學生說：「我們看到像是嚴重頭部創傷、腦震盪等傷勢，有些人在營區被警方打到昏過去，還有些人被人從樓梯丟下來。」

紐約市警局局長卡班（Edward Caban）今天在記者會上指出，哥大和紐約市大約有300人遭逮捕。紐約市長亞當斯（Eric Adams）譴責「外部煽動者」升高緊張情勢。哥大學生否認有外部人士參與。

自上個月以來，示威者在美國至少30所大學聚集，通常還會設立帳篷營地，抗議以色列在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭造成死亡人數持續攀升。

這波抗議活動已對大學行政團隊構成了挑戰，他們試圖在言論自由權以及對犯罪活動、反猶太主義和仇恨言論的投訴之間取得平衡。

拜登對以色列的支持激怒了許多抗議者，如今他的政府團隊也試圖在這之中拿捏好分寸。白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）向媒體表示：「我們認為這是一小群學生製造了這場混亂，如果他們要抗議，美國人有權在法律範圍內以和平的方式示威。」

拜登在11月美國總統大選的對手川普表示，他全力支持警方在哥大的行動。他說：「致每一位大學校長，我說立刻拆除營地，打敗激進分子，為了所有正常讀書的學生拿回我們的校園。」

根據法新社對以色列官方數據所做的統計，巴勒斯坦哈瑪斯（Hamas）武裝分子去年10月7日對以色列發動前所未見的攻擊行動，造成約1170人死亡，其中多數為平民。

哈瑪斯治下的加薩走廊衛生部表示，以色列之後對加薩展開報復攻擊，迄今已釀3萬4500多人喪生，其中多屬婦孺。

美國警方強力驅散持續數週的反以哈戰爭抗議活動後，今天在大學校園內部署大批警力。紐約市警局局長卡班指出，警方已在哥倫比亞大學和紐約市立大學逮捕約300人。（法新社）

美國警方強力驅散持續數週的反以哈戰爭抗議活動後，今天在大學校園內部署大批警力。紐約市警局局長卡班指出，警方已在哥倫比亞大學和紐約市立大學逮捕約300人。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
加薩衝突抗議潮 美一週數百大學生被逮
2024/04/26 05:30

加薩衝突抗議潮 美一週數百大學生被逮
美反以示威延燒 哥大生攻佔教學大樓
2024/05/01 05:30

美反以示威延燒 哥大生攻佔教學大樓

公司治理評鑑前5% 這八家十連霸
大學挺巴示威暴力升級 全美擴散
2024/05/02 05:30

大學挺巴示威暴力升級 全美擴散
談判未果！ 哥倫比亞大學對示威學生祭出停學處分
2024/04/30 14:29

談判未果！ 哥倫比亞大學對示威學生祭出停學處分
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播