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男控遭「烤豬」般大字形銬住尿褲子 警還原現場：沒必要整他

黃男指控警察，宛如烤豬般將他四肢全上銬，且不給他上廁所，害他尿在褲子內。（記者張瑞楨攝）

黃男指控警察，宛如烤豬般將他四肢全上銬，且不給他上廁所，害他尿在褲子內。（記者張瑞楨攝）

2023/10/13 18:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市打粗工為業的黃姓男子向本報投訴，他到台中市警局三分局健康派出所說明毀損案，卻被情緒失控的警察宛如「烤豬」般，呈「大字形」銬住四肢，從凌晨1點到上午7點，整整6小時不給他上廁所，害他尿在褲子裡，「身心受到難以接受的羞辱」。健康所指出，黃男醉酒喧譁，用腳踢桌子，為防止他傷害自己或別人而實施管束，而且並非不給他上廁所，而是員警打開手銬時，他就先尿了出來，員警還得清理滿地尿液。

30多歲黃男投訴情節，與警方說法南轅北轍。11日凌晨0點左右，黃男居住的社區有人從高樓丟擲酒瓶，砸壞遮雨棚與1輛汽車擋風玻璃，警察到場時，黃男也下樓，與居民議論紛紛，車損車主到健康派出所製作筆錄。

黃男指控，警察懷疑他丟擲酒瓶，要他到健康所說明，他當時確實喝了酒，到健康所後，警察以他喝酒為由銬住雙手，他抗議，情緒失控的警察將他連雙腳都銬住，自己宛如烤豬，「四肢動彈不得被緊緊銬在椅子上，沒收我的手機，不讓我打電話求援，不讓我上廁所，直到早上7點，後來我受不了，只好直接尿在椅子上，我身心靈都受損」。

黃男說，他不是通緝犯，也不是現行犯，他質疑警察執法過當，「我被員警逼到只能當場直接尿在褲子上，是我心裡與身體都無法接受的羞辱」。

對此，健康所2位副所長林威廷、簡名漢說，當時警察尚未採集酒瓶的指紋，不確認是誰丟擲，也沒請黃男到健康所說明案情，是黃男自己到健康所，但他嚴重醉酒，在所內大聲講話，當時被害車主正在做筆錄，警方見黃男酒醉而行為脫序，已影響公務運作，請黃男自行離去未果，於清晨3點11分，依警察職權行使法第19條，酒醉而有傷害自己或別人的危險，對黃男上銬實施管束。

2名副所長指出，黃男用腳踹踢辦公桌，警方只好把他的雙腳也銬住，但並非像是烤豬般呈大字形銬住，腳踝的手銬另一端銬在椅子下橫桿，可以活動，黃男當天清晨5點54分宣稱要上廁所，員警立刻去解銬，但還沒解下手銬，黃男就尿出來，員警還得清理地板尿液，「警察沒必要整他」，此案於上午6點58分結束管束，黃男自行離所。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

黃男出示手腕與腳踝傷痕，證實他四肢全被銬住。（記者張瑞楨攝）

黃男出示手腕與腳踝傷痕，證實他四肢全被銬住。（記者張瑞楨攝）

黃男出示手臂的傷痕，強調自己並非現行犯或通緝犯，卻被警察上銬。（記者張瑞楨攝）

黃男出示手臂的傷痕，強調自己並非現行犯或通緝犯，卻被警察上銬。（記者張瑞楨攝）

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