「大外割」女師被判刑！警放棄上訴自動停職 將申請易服勞役

中壢分局葉姓員警盤查「大外割」女老師被判刑，上週已辦妥停職，將向檢方申請易服勞役。（記者陳恩惠攝）

2023/03/14 18:37

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市警中壢分局興國派出所葉姓警員前年4月盤查非洲鼓女老師詹慧玲，「大外割」逮捕，桃園地院上月宣判，認定葉員犯「公務員假借職務上之機會強制」及「公務員假借職務上之機會剝奪他人行動自由」兩罪，各判4月、6月徒刑。葉員放棄上訴，上週辦妥停職，將向檢方申請易服勞役。桃園市警局說，葉員若完成易服勞役，期滿可再申請復職，若是入獄服刑將不得回任。

根據現任派出所同仁了解，葉員決定放棄上訴，恐是不願再與此案繼續循環糾結，只想「趕快結束」，因為再拖下去沒什麼意思，只是耗費心力、磨損對警察工作的意志罷了，其實同事們或法界人士也曾給予他相關建議，或許繼續上訴減輕刑責，但主要關鍵與決定權仍在於葉員。

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女老師詹慧玲受訪時說，台灣是法治社會，無論身分為何，犯錯都應該依法行事，警察未依臨檢SOP執行工作而觸犯相關法令，感謝法官的裁決，由於當初未提出刑事附帶民事的賠償，她將於今年4月22日前向桃市警中壢分局提出國賠，若警局不受理再交由法院判決。

桃園地院指出，對於葉員剝奪他人行動自由罪處6月徒刑部分未諭知易科罰金，是因刑法302條經刑法134條公務員身分犯此罪加重後，其最重本刑已逾5年，不符合刑法41條易科罰金的要件，因此此部分若判決定讞，葉員將得入獄服刑，不能易科罰金。

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