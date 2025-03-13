消防員載女病患就醫結果成炮友 翹班被抓包元配怒提告

新北地院。（資料照）

2025/03/13 16:28

〔記者王定傳／台北報導〕劉姓消防員被控於2022年間執行救護車任務時，載一名年約30歲、因呼吸急喘求助送醫的陳姓女子後，利用職務機會獲取陳女個資與手機聯絡方式，進一步發展成情侶及炮友關係，劉男配偶發現後氣憤提訴求償80萬元，新北地院法官判定劉男所為侵害配偶權，判決賠償30萬元，可上訴。

劉男配偶提訴指控，劉男在2022年下半年，執行救護車任務載送陳女就醫時，利用職務機會，獲取陳女個資與手機聯絡方式，並加LINE與陳女聯繫，之後兩人發展成不正當男女交往關係。

請繼續往下閱讀...

劉男配偶因發現劉男行跡可疑，常藉故外出，其消防局同事甚至來電告知劉男未按時上班，不知去向，經詢問後，劉男才坦承與陳女有不正常往來，並告知2人至少發生5次性行為，是炮友關係。

劉男配偶因此身心遭受極打擊和傷害，食不知味、痛苦不堪，夜不能寐，生活作息無法正常，氣憤提訴求償80萬元；劉男對於配偶的求償內容沒有意見，但認為80萬元過高，希望賠償30萬元。

法官審理後判定，劉男於婚姻關係存續中，與第三人發生不正常交往關係，侵害配偶權，判賠30萬元，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法