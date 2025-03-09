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    丟臉！台灣旅客「沖繩自駕遊」隱瞞車損 封鎖業者遭列黑名單

    沖繩美景示意圖。（路透）

    沖繩美景示意圖。（路透）

    2025/03/09 10:47

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕沖繩向來是台灣旅客的熱門旅遊地點，因飛行時間僅1.5小時，加上台日駕照互通，許多遊客選擇租車自駕遊。然而，日前卻有台灣旅客在沖繩租車還車時，隱瞞車輛底盤嚴重刮傷，被業者發現後不僅拒絕聯絡，甚至直接封鎖對方，導致業者只好求助台北駐日經濟文化代表處那霸分處，該旅客也因此被列入當地租車業者的黑名單。

    台北駐日經濟文化代表處那霸分處7日在臉書發文表示，2月下旬，沖繩某租車業者致電求助，詢問聯絡一名惡意失聯的台灣客人。業者表示，該旅客還車時，車輛外觀看似正常，因此業者未當場仔細檢查便讓對方離開。然而，在後續清潔整理時，工作人員才發現車輛底盤有嚴重刮痕，但租車客人卻未主動告知。

    業者事後向當地警方查詢，發現該車牌並無報案紀錄，因此無法向保險公司申請理賠，只能透過當初留下的聯絡方式試圖與該旅客溝通。然而，業者多次撥打電話卻始終無人接聽，最後更被對方直接封鎖，讓業者氣得求助駐日代表處。

    代表處則表示，駐外館處不便介入商業糾紛，建議業者根據顧客提供的證件地址寄送書面通知，盼當事人接獲通知後與業者聯絡，直言「少部分人士的不誠實，反而損害到對全體台灣人的信用」。業者則強調，後續將採取法律行動，不排除提出告訴，並已將該台灣旅客列入租車業者黑名單。

    代表處也提醒，國人在沖繩租車時，若發生車禍或車輛損毀，一定通知警方到場，留下報案紀錄，才能讓租車業者向保險公司申請理賠，否則業者會轉向承租人索賠。由於日本修車費用昂貴，租車時務必加購足額保險（對人/對物賠償），以免發生事故後無力負擔賠償金。

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