巴西辦公室驚見「猴子員工」批改文件 網驚︰比我工作還認真！

里約奧運高爾夫球場日前闖入一位不速之客。球場管理中心的工作人員透露，他們一早到打開辦公室大門，就看一隻成捲尾猴坐在桌子上處理公文。（圖擷取自@campoolimpicodegolfe IG）

2025/03/13 16:53

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位在巴西的里約奧運高爾夫球場（Rio Olympic Golf Course），日前闖入一位不速之客。球場管理中心的工作人員透露，他們一早打開辦公室大門，就看一隻成年捲尾猴（Capuchin monkey）坐在桌子上處理公文，讓一行人震驚不已，事後他們將這幅奇景分享到網上，立即吸引大批網友熱議。

綜合外媒報導，占地遼闊的里約奧運高爾夫球場，鄰近物種豐富的大西洋沿岸熱帶雨林保護區（Atlantic Forest Reserves），因此時常有野生動物出沒在球場各處，像是犰狳跑進來覓食、樹懶趴在草地上緩慢前進、水豚躺在沙坑內做日光浴等。球場工作人員早已習慣野生動物突然造訪，但在本月初卻遭遇一件前所未有的奇遇。

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從球場在IG分享的一段影片顯示，一隻成年捲尾猴闖進了管理中心的辦公室，但是牠並未到處搞破壞，反而乖乖坐在辦公桌上，開始不斷翻閱筆記本、拿筆批改文件，一副埋頭認真工作的模樣，即便看到人類，也沒有停下手邊忙碌的工作。目睹這幅離奇畫面的工作人員則幽默表示，這隻捲尾猴顯然比所有他們員工都還早打卡上班。

不過即便這隻捲尾猴展現出非凡的勤奮工作態度，最終仍被工作人員拿出香蕉、西瓜等水果，將牠慢慢引誘出辦公室。影片曝光後，逗趣畫面也吸引不少網友熱烈討論，「好奇牠的薪水怎麼給？」、「這隻猴子對工作充滿熱情」、「恭喜你們獲得優秀的新員工」、「哇，比我還認真工作的猴子！」、「請務必給牠頒發本月最佳員工」。

事後球場發言人表示，由於捲尾猴的種種行為太過親近人類，擔心牠曾遭人非法當寵物飼養過，因此通報當地公共環保部門與自然公園環境巡邏隊，請專業人士協助檢查捲尾猴的健康狀況，以及安排將牠野放回大自然裡生活。

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