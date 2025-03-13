為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　蒐奇

    巴西辦公室驚見「猴子員工」批改文件 網驚︰比我工作還認真！

    里約奧運高爾夫球場日前闖入一位不速之客。球場管理中心的工作人員透露，他們一早到打開辦公室大門，就看一隻成捲尾猴坐在桌子上處理公文。（圖擷取自@campoolimpicodegolfe IG）

    里約奧運高爾夫球場日前闖入一位不速之客。球場管理中心的工作人員透露，他們一早到打開辦公室大門，就看一隻成捲尾猴坐在桌子上處理公文。（圖擷取自@campoolimpicodegolfe IG）

    2025/03/13 16:53

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位在巴西的里約奧運高爾夫球場（Rio Olympic Golf Course），日前闖入一位不速之客。球場管理中心的工作人員透露，他們一早打開辦公室大門，就看一隻成年捲尾猴（Capuchin monkey）坐在桌子上處理公文，讓一行人震驚不已，事後他們將這幅奇景分享到網上，立即吸引大批網友熱議。

    綜合外媒報導，占地遼闊的里約奧運高爾夫球場，鄰近物種豐富的大西洋沿岸熱帶雨林保護區（Atlantic Forest Reserves），因此時常有野生動物出沒在球場各處，像是犰狳跑進來覓食、樹懶趴在草地上緩慢前進、水豚躺在沙坑內做日光浴等。球場工作人員早已習慣野生動物突然造訪，但在本月初卻遭遇一件前所未有的奇遇。

    從球場在IG分享的一段影片顯示，一隻成年捲尾猴闖進了管理中心的辦公室，但是牠並未到處搞破壞，反而乖乖坐在辦公桌上，開始不斷翻閱筆記本、拿筆批改文件，一副埋頭認真工作的模樣，即便看到人類，也沒有停下手邊忙碌的工作。目睹這幅離奇畫面的工作人員則幽默表示，這隻捲尾猴顯然比所有他們員工都還早打卡上班。

    不過即便這隻捲尾猴展現出非凡的勤奮工作態度，最終仍被工作人員拿出香蕉、西瓜等水果，將牠慢慢引誘出辦公室。影片曝光後，逗趣畫面也吸引不少網友熱烈討論，「好奇牠的薪水怎麼給？」、「這隻猴子對工作充滿熱情」、「恭喜你們獲得優秀的新員工」、「哇，比我還認真工作的猴子！」、「請務必給牠頒發本月最佳員工」。

    事後球場發言人表示，由於捲尾猴的種種行為太過親近人類，擔心牠曾遭人非法當寵物飼養過，因此通報當地公共環保部門與自然公園環境巡邏隊，請專業人士協助檢查捲尾猴的健康狀況，以及安排將牠野放回大自然裡生活。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播