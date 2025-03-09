傅崐萁支持者崩潰怒罵 「葉霸」：像為我添勳章

國民黨立院總召傅崐萁（中）被退休師葉春蓮痛斥通匪，退休校長張居聰、黃夏明等多名花蓮教育界人士4日曾出面力挺。（翻攝傅崐萁臉書）

2025/03/09 11:55

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮退休老師「葉霸」葉春蓮昨（8）日在聯電創辦人曹興誠等人見證下，簽下罷免國民黨立委傅崐萁的第二階段連署書，許多傅崐萁支持者崩潰，紛紛上網、社群內痛罵，甚至有退休校長直接批評「花崗之恥莫此為甚」；葉春蓮今天淡淡回應：「這些人誇讚我才不舒服。」

過去有研究生以葉春蓮近30年的導師經驗作為班級研究的論文，研究者就指出葉春蓮均以學生利益為首要考慮，「學生」的重要性是超乎任何事物之上，因此與行政單位間產生許多衝突。葉春蓮對於傅崐萁的支持者及前教育界的批評，接受訪問時說，「沒關係啊！又不會痛，被這些人罵就像是添勳章啊！繼續罵，站在我這邊的，會對傅崐萁愈反感」。

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「學生第一、老師至上。」葉春蓮說，過去的確常常為了學生跟行政衝突，花崗國中1968年上任的第一任校長莊金法是她最尊近的教育家，是她實習時的校長，她的教育理念幾乎都是承接莊金法，不能懶惰，重視操作，一定要帶著學生操作，跑步強健體魄，也是莊金法立下的傳統。

葉春蓮說，她1972年開始當老師，在當年物資缺乏的年代，莊金法就爭取到61台日製的顯微鏡，讓每個學生都可以操作，也是莊金法要求學生寫日記、跑步，而且還要老師很認真的看，五、六十本看下來，大概就是一天所有空閒課餘的時間全都是用在上面，「學生說什麼一定要回應，有時候老師回學生的，比學生寫的還要多好幾頁，每個老師都這樣」。

「跟學生跑完步就躺在學校草地上休息，跟學生聊聊心事、講講話，尤其夏天的傍晚很棒啊，同學很喜歡那種感覺。那時候在操場面對海邊那一側，還沒有那麼多高樓啊，跑步躺下來休息，可以一邊看海，覺得自己住花蓮、然後在海邊的學校這樣工作，感覺很棒！」，葉春蓮說，花蓮天空有多藍，在太平洋旁邊的花蓮就是這麼舒服。

葉春蓮過去以學生為中心、「以學生利益為考量的教育」帶班方式經常跟學校行政發生衝突，而帶班過程中學生傑出表現，眾多家長的正面肯定，更促使她個人獨樹一格帶班方式，外界評論、苛責她都拋在腦後。葉春蓮說，其實到後期她也調整自己的帶班方式，「政府解嚴、我也解嚴啊」，但很兇的印象早就難以改變，「被我打到很痛到現在還很生氣的應該還有，我一定跟他道歉」。

葉春蓮2日在國民黨植樹節活動上對立法院國民黨團總召傅崐萁嗆聲「通匪」、「愚弄人民」遭粗魯架出因發爭議，退休校長張居聰、黃夏明等多名教育界4日曾出面力挺傅崐萁。而許多花蓮在地網路社群、LINE群組也都出現批評葉春蓮的留言，像「花崗之恥」、「唯我獨尊、橫行霸道」、「一粒屎壞一鍋粥」、「為人師表毫無讀書人的風骨」、「禮義廉恥念到哪裡去了？」、「誤人子弟」等等。

花蓮縣花崗國中退休老師葉春蓮（中）在國民黨立委傅崐萁國政說明會上嗆通匪，聲名大噪，8日在聯電創辦人曹興誠（右）等人見證下，完成罷傅連署二階段簽署。（資料照，記者花孟璟攝）

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