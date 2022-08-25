員警親自教學「拿手電筒抵禦持刀歹徒」 結局大反轉引熱議

員警拍攝影片示範如何抵禦持刃歹徒，沒想到1年多後傳來同仁慘遭割喉悲劇。（圖／翻攝自爆料公社）

2022/08/25 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕台南市殺警命案震驚全台，各界關注度持續不下，員警執法的安全問題也再度浮上檯面。近日，一則教學「手無寸鐵如何對付持刀歹徒」的影片在網路上瘋傳，大家都好奇警察會教民眾什麼防身祕招，沒想到結尾看來卻諷刺又心酸。而影片爆紅後，也釣出一年前拍攝這則影片的離職員警回應，闡述自己教學的用意，盼大眾能夠多給予第一線的員警支持。

影片中的員警找來同仁扮演持刀歹徒，示範在遇到兇嫌手持利刃時，如何只憑一把「戰術手電筒」抵禦攻擊扭轉情勢。員警首先花了一大段時間講解「怎麼判斷歹徒是否懂得用刀」，他指出，若對方反手持刃，代表可能精熟用刀手法，此時需格外小心，不可貿然上前壓制。

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接著，他拿出手電筒，簡單講解用戰術手電筒對抗歹徒的要點，還強調完整版只示範一次，要大家「看仔細」。下一秒，只見員警對著對面的歹徒眼睛閃燈，隨即拔腿狂奔！一旁的小黑狗也跟著衝離鏡頭，輕鬆幽默的結尾引發笑料。

影片曝光後，許多網友大讚員警的示範其實非常標準，「觀念正確，情勢不對就是先跑，先保命優先」、「空手奪白刃是電影效果，不要傻傻的學，這位警察大人的才是標準動作！」、「我覺得這樣是正確的，在我們台灣無法讓員警正常使用槍械保護自己時，本來就該以保護自己為優先了，大家都人生父母養的」、「先保護好自己，才能保護好大家！！」

另外，也有不少人感嘆台灣員警的執法安全不受重視，「我覺得應該要叫法官示範吧，他們不是最愛叫人家奪棍奪刀的？」、「台灣真的當警察很可憐，抓壞人還要擔心會不會被告執法過當，真是無言」、「以前是混混看到警察，快跑；現在是警察看到89要保命，快跑」，紛紛表達唏噓。

對此，影片中的當事員警也出面回應，表示自己是在一年多前偵辦刑案過程中遭利刃劃傷，因此拍攝影片以警示自己的同事。「我自己曾經受過很專業的特種軍事訓練，但遇到刀子，我都沒有100%把握！所以拍這個影片的用意，就是用比較輕鬆的方式，讓我周遭的同事可以保護自己！」

最後他也呼籲，希望民眾能夠多多支持第一線的員警，「這些人不分晝夜穿著全副武裝，隨時有生命危險只為了守護我們的家園，請多給予鼓勵與支持。如同我以前辦案再累，只要聽到被害人一句謝謝，我都一輩子記得！」

影片爆紅後，拍攝的當事員警出面回應，祝福大家平安。（圖／翻攝自爆料公社）

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