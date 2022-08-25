為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    員警親自教學「拿手電筒抵禦持刀歹徒」 結局大反轉引熱議

    員警拍攝影片示範如何抵禦持刃歹徒，沒想到1年多後傳來同仁慘遭割喉悲劇。（圖／翻攝自爆料公社）

    員警拍攝影片示範如何抵禦持刃歹徒，沒想到1年多後傳來同仁慘遭割喉悲劇。（圖／翻攝自爆料公社）

    2022/08/25 14:57

    〔即時新聞／綜合報導〕台南市殺警命案震驚全台，各界關注度持續不下，員警執法的安全問題也再度浮上檯面。近日，一則教學「手無寸鐵如何對付持刀歹徒」的影片在網路上瘋傳，大家都好奇警察會教民眾什麼防身祕招，沒想到結尾看來卻諷刺又心酸。而影片爆紅後，也釣出一年前拍攝這則影片的離職員警回應，闡述自己教學的用意，盼大眾能夠多給予第一線的員警支持。

    影片中的員警找來同仁扮演持刀歹徒，示範在遇到兇嫌手持利刃時，如何只憑一把「戰術手電筒」抵禦攻擊扭轉情勢。員警首先花了一大段時間講解「怎麼判斷歹徒是否懂得用刀」，他指出，若對方反手持刃，代表可能精熟用刀手法，此時需格外小心，不可貿然上前壓制。

    接著，他拿出手電筒，簡單講解用戰術手電筒對抗歹徒的要點，還強調完整版只示範一次，要大家「看仔細」。下一秒，只見員警對著對面的歹徒眼睛閃燈，隨即拔腿狂奔！一旁的小黑狗也跟著衝離鏡頭，輕鬆幽默的結尾引發笑料。

    影片曝光後，許多網友大讚員警的示範其實非常標準，「觀念正確，情勢不對就是先跑，先保命優先」、「空手奪白刃是電影效果，不要傻傻的學，這位警察大人的才是標準動作！」、「我覺得這樣是正確的，在我們台灣無法讓員警正常使用槍械保護自己時，本來就該以保護自己為優先了，大家都人生父母養的」、「先保護好自己，才能保護好大家！！」

    另外，也有不少人感嘆台灣員警的執法安全不受重視，「我覺得應該要叫法官示範吧，他們不是最愛叫人家奪棍奪刀的？」、「台灣真的當警察很可憐，抓壞人還要擔心會不會被告執法過當，真是無言」、「以前是混混看到警察，快跑；現在是警察看到89要保命，快跑」，紛紛表達唏噓。

    對此，影片中的當事員警也出面回應，表示自己是在一年多前偵辦刑案過程中遭利刃劃傷，因此拍攝影片以警示自己的同事。「我自己曾經受過很專業的特種軍事訓練，但遇到刀子，我都沒有100%把握！所以拍這個影片的用意，就是用比較輕鬆的方式，讓我周遭的同事可以保護自己！」

    最後他也呼籲，希望民眾能夠多多支持第一線的員警，「這些人不分晝夜穿著全副武裝，隨時有生命危險只為了守護我們的家園，請多給予鼓勵與支持。如同我以前辦案再累，只要聽到被害人一句謝謝，我都一輩子記得！」

    影片爆紅後，拍攝的當事員警出面回應，祝福大家平安。（圖／翻攝自爆料公社）

    影片爆紅後，拍攝的當事員警出面回應，祝福大家平安。（圖／翻攝自爆料公社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    立院民眾黨團籲加速推動「警械使用條例部分條文修正草案」
    2022/08/24 13:41

    立院民眾黨團籲加速推動「警械使用條例部分條文修正草案」
    警情急開槍擊中副駕座女 檢︰合法用槍不起訴
    2022/08/24 05:30

    警情急開槍擊中副駕座女 檢︰合法用槍不起訴

    現代人維持健康法寶 家人的保護罩
    台南殺警奪槍》凃明誠殉職 警專同窗悼念：同學「可以下班了」
    2022/08/22 23:12

    台南殺警奪槍》凃明誠殉職 警專同窗悼念：同學「可以下班了」
    台南2警遇襲殉職 嫌犯2年前就遭控惡意跑債、被家人報失蹤
    2022/08/22 17:21

    台南2警遇襲殉職 嫌犯2年前就遭控惡意跑債、被家人報失蹤

    戶戶新風系統 打造有免疫力的家！
    新聞線上》別潑警察冷水
    2022/08/19 05:30

    新聞線上》別潑警察冷水
    社會今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播