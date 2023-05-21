「台版浩克」遭警抽打11下 呂秋遠：利用警察身分發洩憤怒

網路流傳其中一名警員在超商外用警棍抽打朱男的影片，引發不少民眾討論是否執法過當。（取自記者爆料網）

2023/05/21 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕28歲朱姓男子今（20）日上午在桃園市中壢區一間超商內情緒失控，亂砸店內物品，並襲擊到場處理的2名員警，不過後來朱男被制伏後，蹲坐在超商門外時，其中一名遭襲擊的員警竟持警棍朝朱男用力抽打11下，引發不少民眾討論是否執法過當，對此網紅律師呂秋遠、知名球評石明謹也都發表看法。

中壢警分局分局長唐嘉仁晚間說明，當時朱男被噴辣椒水後一度停止暴力行為，但於超商外持續咆哮，且揚言「我要殺了你們」，不斷以言語挑釁員警，且作勢站起，王員第一時間才會以持警棍制止朱男行為，但朱男仍持續不斷以言語挑釁員警，致使王員使用警棍朝朱男身上揮打後，朱男才整個人安靜下來。

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呂秋遠對此認為，當這個人已經沒有反抗意圖與能力，坐在超商門口，警方卻仍然以警棍用力毆打這個人，高達12下。這不是執法過當，他沒有在執法，他在利用警察的身份，發洩他的憤怒，毆打一個手無寸鐵的人。

呂秋遠續指，這個「警察」，這個剎那，在拿起警棍連續毆打坐在地上的人之時，沒有資格稱為警察，他只是另一個暴徒。

曾任職警察的球評石明謹則提到，警察也是人，也會有情緒，但是警察不能因為有情緒而打人。不然剛才他有情緒在打人的時候，你把他抓起來是在哈囉？這個不叫執法過當，只是單純的毆打凌虐。警察不全是壞人，但警察中的壞人比你想像中的壞一百倍。在你看不到的地方更可怕。

中壢警分局表示，針對員警制伏朱男後，王員被質疑過度使用強制力部分，案經分局召集重要幹部決議，有關員警究責部分除依法送辦，另追究相關行政責任，該員警執行職務過當行為核予記過2次，所長記過1次，分局長申誡2次處分，並同時追究相關考核監督不周人員責任。

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