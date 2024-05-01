「假面騎士」、「純愛戰士」噪音爆表 中市警取締全擊落

揹著兩把武士刀的「假面騎士」角色扮演玩家，機車噪音高達86分貝。（警方提供）

2024/05/01 17:19

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局二分局於今天（1日）公布取締噪音改裝車的執法績效，近一週共攔檢40多輛汽機車，開罰噪音車共6輛、排氣管不合格共3輛，另有無照駕駛開罰2件、違規改裝頭燈及變更燈色等違規開罰9件，罰鍰超過7萬6000元，最有趣的是貼有「純愛戰士」的機車，以及一位揹著武士刀的「假面騎士」角色扮演者（cosplay），兩人機車都因噪音爆表，被警方開罰並限期改善。

中市警局二分局指出，上述取締專案，是針對經常有青少年聚集與結伴出遊的台中一中商圈，第二分局從上月26日起，與台中市環保局、台中區監理所聯合稽查，重點是噪音改裝車。

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其中，最有趣的是一位揹著兩把武士刀，打扮成「假面騎士」的角色扮演玩家，他的打扮與改裝發生噪音的機車，相當引人注目，警方發現他改裝頭燈與排氣管，噪音分貝高達「86」，相當於一輛大型巴士，在身旁轟隆轟隆駛過。

另有一輛貼著「純愛戰士」的機車，改裝排氣管與頭燈，噪音分貝高達「94.6」，已經接近民用飛機滑行將起飛的噪音，這些違規機車都開罰，處1800至3600元罰鍰（依超出分貝數開罰），環保局還將違規車輛，上傳行政院環境保護署噪音車檢舉網站，由環保局通知該車主限期改善，車主要把機車復原到出廠狀態，再到監理站複驗，否則將再開罰1800至3600元罰鍰。

貼著「純愛戰士」的機車，噪音高達94.6分貝，已接近民用飛機滑行起飛的噪音，被警方取締開罰。（警方提供）

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