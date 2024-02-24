竊賊猝死派出所！疑警棍捅擊釀胰臟破裂 恆春3警涉案1收押

恆春警員疑移執法過當釀嫌犯死亡。（記者蔡宗憲攝）

2024/02/24 08:20

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕桃園日前傳出警員涉嫌對未成年少年刑求引發爭議，屏東縣警局恆春分局本月16日也傳出詹姓警員執勤時，在壓制過程中疑以警棍對一名蔡姓竊嫌重擊，蔡嫌被帶回派出所後，在等待製作筆錄前就倒地不起，經緊急送醫不治，屏縣警局認為有疑點待釐清，主動報請屏東地檢署偵辦，經法醫解剖發現蔡嫌胰臟破裂，屏東地檢署調查訊問涉案3名警員，其中詹姓警員交代不清被收押；屏東縣警察局強調絕不護短，勿枉勿縱，已經保全相關的影像。

詹姓等3名男警員16日據報前往恆春鎮光復路查緝偷竊機車的蔡姓嫌犯，疑因蔡嫌不願配合並抵抗，3名警員強力制伏後，詹姓警員疑以警棍捅擊蔡嫌腹部，晚間7點左右帶回恆春分局建民派出所，蔡嫌上銬等待製作筆錄過程，就不明原因突然倒地，警員緊急報請救護車送醫，但蔡嫌經搶救後，仍在晚間9點多不治死亡。

請繼續往下閱讀...

據了解，50歲蔡嫌是高雄人，有多項偷竊及吸毒前科，這次是因為竊盜被警方追查，當晚因為偷竊機車被警方逮捕，由於身上許多痼疾，在派出所猝死時，所內員警仍全力CPR救護，因蔡嫌疾病纏身且久未與家人聯絡，因此蔡嫌死亡後，家屬對死因沒有太多意見。

但屏縣警局後續調查，蔡嫌在現場遭逮捕後，回到派出所死亡，到場警員身上的密錄器「剛好」都沒開，只保全派出所內嫌犯猝死及急救的監視器影像，更引發偵辦人員疑竇，法醫進一步解剖調查出胰臟破裂，其他到場警員才坦承執法過程的警棍攻擊狀況。

由於涉及人命，屏東縣警察局在案發後主動報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，3名涉案警員中，兩人都供述當天案發過程，地檢署請回，疑以警棍對蔡姓竊嫌捅腹部的詹姓警員，則不願意承認對於嫌犯有執法過當行為，因而被檢察官向法院聲押獲准。

屏東縣警察局表示，一再告誡員警與民眾有接觸的案件狀況，必須全程打開密錄器，但這次涉案警員仍疏忽，縣警局將持續強化員警各項執法專業，要求員警落實程序正義，依法行政，避免類似案件再次發生。

一名自稱「看不下去」的爆料者投書指出，這起嫌犯在派出所內死亡案件，從案發後就成為恆春分局內「不能說的秘密」，臉書社團「靠北Police」也有不滿警員發文批評影射，因蔡姓竊嫌本身多項前科且疾病纏身，讓家屬對其遭逮捕後死亡，一度沒有太多質疑，但一條人命在警局裡消失，引發不少當地居民私下議論，認為台灣警察固然辛苦，但近年不少年輕警員流於情緒性執法過當，實在有必要檢討。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法