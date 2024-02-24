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恆春竊嫌被逮猝死案 在場3警「剛好」未開密錄器

蔡嫌到醫院前死亡。（恆春醫院提供）

蔡嫌到醫院前死亡。（恆春醫院提供）

2024/02/24 09:47

相關新聞：竊賊猝死派出所！疑警棍捅擊釀胰臟破裂 恆春3警涉案1收押

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣警局恆春分局詹姓警員本月16日執勤時，在壓制過程中疑以警棍對一名蔡姓竊嫌重擊釀死亡案，屏縣警局主動調查，到場警員身上的密錄器「剛好」都沒開，只保全派出所內嫌犯猝死及急救的監視器影像，更引發偵辦人員疑竇。

局長戴台捷對此案深表痛心，將依法報請詹員停職，派出所所長記過一次並調整非主管職務，分局長則予連帶行政處分，另從重追究相關人員考核監督不周責任。

屏東縣警局今早對外說明指出，調查中發現詹姓警員疑對嫌疑人過當使用強制力，不無涉犯刑法277條傷害罪可能，秉持勿枉勿縱之態度，於2月22日將全案調查結果移送屏東地方檢察署偵辦，詹員經檢察官複訊後，認涉有刑法277條傷害等罪嫌，向法院聲請羈押獲准。

針對執勤3警員密錄器「剛好」都沒開，警方強調，應無滅證嫌疑，因為警方密錄器有刪除動作都會有紀錄，初步調查並沒有，將持續強化員警各項執法專業，要求員警落實程序正義，依法行政。

屏縣警局強調，將持續強化員警各項執法專業與警風紀要求，並落實程序正義，以端正優良警紀獎優汰劣，避免類似案件再次發生。

屏東縣警局恆春分局本月16日傳出詹姓警員執勤時，在壓制過程中疑以警棍對一名蔡姓竊嫌重擊釀死亡。（記者蔡宗憲攝）

屏東縣警局恆春分局本月16日傳出詹姓警員執勤時，在壓制過程中疑以警棍對一名蔡姓竊嫌重擊釀死亡。（記者蔡宗憲攝）

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