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見男童好可愛 中年男摸頭、襲胸34次挨告性騷擾

彰化何姓男子搭公車時經常撫摸乘客男童身體，檢方認為何男違反男童意願觸摸，依違反性騷擾防治法起訴，並依兒少法權益請求加重其刑。（記者陳冠備攝）

彰化何姓男子搭公車時經常撫摸乘客男童身體，檢方認為何男違反男童意願觸摸，依違反性騷擾防治法起訴，並依兒少法權益請求加重其刑。（記者陳冠備攝）

2024/02/23 21:38

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化何姓男子搭公車時經常遇見一名10歲男童，他見其模樣可愛，每次都上前都招呼，同時伸手觸摸男童的頭、頸、手、胸部等身體部位，下車時又以同樣方式摸一次，共計34次，男童不堪其擾告知家長提告，檢方認為，何男違反男童意願觸摸身體，依違反性騷擾防治法起訴，並依兒少法權益請求加重其刑。

起訴書指出，何男（54歲）上下班搭乘公車的路線與男童上下學路線一致，不過比男童晚上車，早下車，從2022年10月6日至25日期間，何男上車看見男童時都會先向男童打招呼「你又來了」，隨即伸手觸摸男童的頭、頸、手、胸部等身體部位長達3秒後，才去後方座位坐下，下車時經過男童，又再以同樣方式摸一次，最後男童受不了屢屢被摸，覺得不舒服才向家人反映，並報警提告。

對此何男否認全部犯行，並辯稱沒有性騷擾意圖。檢方偵查調閱公車上監視器畫面發現，何男確實在上、下車時，趁男童反應不及伸手觸摸身體多處，從2022年10月6日至25日期間，對男童性騷擾犯行共34次。

檢方認為，何男趁被害人不及抗拒與違反意願下觸摸男童身體，已構成性騷擾防治法第25條，意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為，依法予以起訴，另何男為成年人，卻故意對兒童性騷擾，違反兒少法保障，建請加重其刑。

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