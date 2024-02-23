控北車男性騷》網紅玲奈Lena自導自演不敢到案說明 女助理只得認栽

張姓女直播主「玲奈Lena」，在網路上有5.7萬粉絲，因長相靚麗，身材嬌俏火辣，擔任過JKF女郎。（翻攝自社會事新聞影音）

2024/02/23 20:08

〔記者劉慶侯／台北報導〕網路直播主玲奈Lena，1月底在台北車站前網路直播時，聲稱有不明男子尻槍、性騷擾她，霎時引發網民議論和點閱率大火。但警方調閱監視清查，竟是她的幕後團隊在操作。今日晚間玲奈的張姓女助理，是首位被傳喚到案的嫌犯，她辯稱「是想要呼籲個人社群粉絲注意這種猥褻男子」、「沒想到玩笑開過頭」。

警方表示，原本也應於今日下午到案的玲奈Lena，和扮演變態的蕭姓「尻槍男」則均未到案。警方針對全案計共有3女10男共計16人，仍將考慮全部傳喚到案，以釐清相關責任，並追究誣告罪嫌。

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引發此次社會爭議的張姓女直播主「玲奈Lena」，在網路上有5.7萬粉絲，因長相靚麗，身材嬌俏火辣，擔任過JFK女郎，算得上在國內網紅界被男網民長期觀注的對象。

「玲奈Lena」是在1月27日上傳一段她晚間在台北車站前作直播時的影片，影片中，她穿短褲半蹲在地作網路直播時，卻突然驚懼的聲稱在她身旁不遠處，有名男子疑似作出尻槍的下流行為，讓她恐懼不已。影片一出，眾男網友大怒尻槍男，也疼惜「玲奈Lena」，也立即引起各方觀注。

轄管北市警中正一分局得知後逕行調查，發現2月1、2日並無接獲相關報案，經再次清查，才發現1月27日凌晨1時，曾接獲民眾報案稱於台北火車站西一門外有女子遭騷擾案件，但當時警方到達現場查看未發現犯嫌。

警方為了解真相和追查尻槍犯，全面調閱北車周邊監視畫面，意外發現所謂的案發前，張姓女直播主「玲奈Lena」，正與疑似幕後團隊的其他3女10男狀似在討論問題，隨後，警方再放在影像追查，赫然查出所謂的尻槍男就在其中。

警方當下研判，全案就是一宗女網紅想要爆火引觀注流量的假案件，於是先傳喚「玲奈Lena」和蕭姓「尻槍男」到案，再逐一傳喚另涉案相關人。

今日下午6時左右，身為「玲奈Lena」助理的28歲張女到案，但42歲的蕭姓「尻槍男」，和玲奈Lena均神隱。

警訊中，張女解釋，玲奈原本計劃是想要呼籲個人社群粉絲要注意這種猥褻男子，但是玩笑開過頭，才會引發這麼大的爭議。

警方訊後先將張女飭回，將再依時間二次傳喚玲奈Lena和蕭男到案說明，若對方仍是拒不到案，警方屆時將逕自函送地檢署偵辦。

張姓女直播主「玲奈Lena」假稱看到男子尻槍（紅圈處），被揭穿。（翻攝自社會事新聞影音）

張姓女助理（中右）在友人掩護下迅速離開分局。（記者劉慶侯翻攝）

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