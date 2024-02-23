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國小男師摸3女學生腿胸 峰迴路轉不構成性騷擾

最高行政法院判楊師勝訴確定。（資料照）

最高行政法院判楊師勝訴確定。（資料照）

2024/02/23 16:52

〔記者吳政峰／台北報導〕一名楊姓國小老師被3名女學生指控摸大腿、胸部，經校方性別平等教育委員會調查，認楊師屬非刻意，決議性騷擾「不成立」，但要進修16小時性平課程與心理諮商；楊師提出申復，申復審議小組改認定性騷擾「成立」。楊師嚇壞，興訟要求撤銷處分，一審高雄高等行政法院指他申復內容不包含性騷擾，申復審議小組卻變更處分，並非適法，判其勝訴，日前獲得二審最高行政法院維持確定。

楊師2019年間分別被3名女學生指控性騷擾，A女表示，楊師下課時趁她問問題，摸了大腿；B女稱，上課觀看影片時，楊師摸了她大腿；C女指出，楊師下課時，從後面摸了她的胸部，害她受驚。

校方接獲檢舉後，交性平會調查，雖認定楊師性騷擾不成立，但要求他每年須進修性平課程共16小時、半年自費接受16次心理諮商、半年內自費進行精神科心理層面鑑定。完成以上項目，應提供證明文件給性平會，若未於期限內完成並繳交證明，進修與諮商時數將加倍，並移送成績考核委員會予以申誡1次。

教師評審委員會決議同意復聘楊師，並補發停聘期間的本薪；教師考核委員會則核予楊師申誡2次。

楊師不服處分，提出申復。申復審議小組調查後，認原調查小組報告逕以「本能、不自覺、非故意、不是刻意之動作」，排除所有行為皆不具「性意味」的可能，認定不成立性騷擾，顯有未盡之處，決議退回性平會重為決定。

校方再次召開性平會，改決議楊師性騷擾成立，並要求他於6個月內完成性平教育課程研習8小時、至領有心理師證照的診所或醫療院所，完成24小時的心理輔導，並繳交心理輔導證明及評估報告。

從性騷擾不成立變為成立，楊師嚇壞，興訟要求撤銷處分。

一審高雄高等行政法院指出，楊師申復的範圍，並不包含「性騷擾不成立」這個處分，但申覆審議小組卻逕行改決議為「性騷擾成立」，與性平會結論相互牴觸，已不合法，楊師提告有理由，判其勝訴，即性騷擾不成立。

校方不服，提起上訴，二審最高行政法院認為，一審判決並無理由不備或理由矛盾，認事用法亦無誤，日前予以維持，楊師勝訴確定。

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