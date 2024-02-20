新竹惡渣男持國中裸照恐嚇女同學 還罵她下賤

新竹惡渣男持國中裸照恐嚇女同學還罵她下賤，遭新竹地院判刑。（記者蔡彰盛攝）

2024/02/20 09:38

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕年輕一時的性衝動，造成終身的陰影！陳姓女子在國中時曾與同學潘男互傳自拍裸照，沒想到10年後雙方感情生變，潘男竟拿當年裸照來恐嚇陳女，逼她傳更多裸照，還罵「妳真的很賤」、「想要欣賞欣賞你淫蕩的身體」，新竹地院依恐嚇罪判潘男6月徒刑，並需賠償陳女20萬元。

法官調查，26歲的潘男與陳女原為同學關係，103年至105年間曾互相傳送自拍裸照給對方。111年6月起，潘男竟透過臉書Messenger，先後傳送「妳真的很賤」、「你乖乖聽話」、「我這邊收集到很多東西」、「想要欣賞欣賞你淫蕩的身體」、「看妳乖不乖」等文字訊息及陳女自拍裸照。

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潘男以此訊息實行跟蹤騷擾並恫嚇陳女，藉此脅迫陳女提供其他自拍裸照，陳女收受訊息後心生畏怖，而向警方提告。

法官審酌潘男因對陳女有愛慕之意，未能理性處理感情問題，竟為本案犯行，雖行為時間僅有幾日，但後續造成陳女惴惴不安，擔憂不雅照流傳在網路上，而影響生活、工作及家庭生活甚鉅，潘男欠缺同理心，本當從重量刑。惟念及始終坦承犯行，審理時並與陳女以20萬元達成和解，最後法官依恐嚇危害安全罪將潘男判刑6月，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並應依和解筆錄內容向被害人支付損害賠償金，及提供240小時義務勞務。

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