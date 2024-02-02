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正妹直播主「玲奈Lena」稱在北車遭性騷 竟是自導自演

張姓女直播主「玲奈Lena」，在網路上有5.7萬粉絲，因長相靚麗，身材嬌俏火辣，擔任過JKF女郎。（翻攝自社會事新聞影音）

張姓女直播主「玲奈Lena」，在網路上有5.7萬粉絲，因長相靚麗，身材嬌俏火辣，擔任過JKF女郎。（翻攝自社會事新聞影音）

2024/02/02 18:25

〔記者劉慶侯／台北報導〕容貌甜美的網路直播主玲奈Lena，日前在台北車站前進行網路直播時，聲稱有不明男子在她附近尻槍，是性騷擾她，霎時引發網民議論和點閱率關注大火。但，警方調閱監視畫面清查，竟發現疑是她的幕後團隊在運作，「神也是她，鬼也是她」。警方將追究相關法律責任。

警方對此也表示，雖然發佈張姓女直播主「玲奈Lena」涉嫌假性騷的新聞，可能會造成她的「另一波另類大火」，但警方為遏阻網路直播主惡質製造假新問和議題，以創造自己的點閱率流量，卻嚴重浪費社會資源，因此，警方將追究誣告罪嫌，和涉案的其他3女10男共計16人，以釐清相關責任。

據了解，張姓女直播主「玲奈Lena」，在網路上有5.7萬粉絲，也因長相靚麗，身材嬌俏火辣，而擔任過JKF女郎，算得上在國內網紅界被男網民長期關注的對象。

「玲奈Lena」是在1月27日上傳一段她晚間在台北車站前直播影片，影片中，她穿短裙半蹲在地時，她卻驚懼的聲稱在身旁不遠處，有名穿著NIKE外套的男子，疑似對她做出尻槍的下流行為，讓她恐懼不已。影片一出，眾男網友大怒尻槍男，也疼惜「玲奈Lena」，也立即引起各方關注。

轄管北市警中正一分局得知後逕行調查，發現2月1、2日並無接獲相關報案，經再次清查，才發現1月27日凌晨1時，曾接獲民眾報案稱於台北火車站西一門外有女子遭騷擾案件，但當時警方到達現場查看未發現犯嫌。

警方為了解真相和追查尻槍犯，全面調閱北車周邊監視畫面，意外發現所謂的案發前，張姓女直播主「玲奈Lena」，正與疑似幕後團隊的其他3女10男狀似在討論問題，隨後，警方再放在影像追查，赫然查出所謂的尻槍男就在其中。

警方研判，全案就是一宗女網紅想要爆火，引關注流量的假案件，近日將先傳喚「玲奈Lena」和「尻槍男」到案，再逐一傳喚另涉案相關人。

張姓女直播主「玲奈Lena」假稱看到男子尻槍（紅圈處）。（翻攝自社會事新聞影音）

張姓女直播主「玲奈Lena」假稱看到男子尻槍（紅圈處）。（翻攝自社會事新聞影音）

張姓女直播主「玲奈Lena」（右紅圈）和尻槍男（左紅圈處），正和幕後團隊討論。（翻攝畫面）

張姓女直播主「玲奈Lena」（右紅圈）和尻槍男（左紅圈處），正和幕後團隊討論。（翻攝畫面）

張姓女直播主「玲奈Lena」。（翻攝網路）

張姓女直播主「玲奈Lena」。（翻攝網路）

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