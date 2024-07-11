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立院內政委員會選罷法爆衝突 藍白人數優勢表決確認議事錄

高金素梅說明，會議是合乎規範，如果對議事錄有異議，就動用表決權。經表決後，藍白陣營以無異議7票、綠營有異議5票，確認議事錄。（記者李文馨攝）

高金素梅說明，會議是合乎規範，如果對議事錄有異議，就動用表決權。經表決後，藍白陣營以無異議7票、綠營有異議5票，確認議事錄。（記者李文馨攝）

2024/07/11 13:01

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會日前為選罷法修法衝突不斷，今日委員會審查租賃專法前，因民進黨立委反對當時議事錄記載停止討論「無異議」，經過將近1小時的程序發言，召委高金素梅裁示表決，最後藍白陣營以7票贊成議事錄無錯誤遺漏、綠營5票反對，確認議事錄。

立法院內政委員會今審查「租賃住宅市場發展及管理條例部分條文修正草案」，會議首先確認上次會議（8日）議事錄，其中記載「主席宣告：現在（國民黨立委）許宇甄委員提議停止發言，請問各位有無異議？（無）無異議，現在停止發言」。對此，現場多名綠委反對，並要求程序發言。

民進黨立委蘇巧慧指出，主席上次宣布開會，許宇甄說要停止發言，台下有多名綠委說「有異議」，結果議事錄上會寫「無異議」，會議自始至終就不應該是有效會議，她強烈主張議事錄應如實記載上次無效狀況；民進黨立委黃捷則抗議，立法院長韓國瑜議事不中立，只針對她調查，且會議室的門鎖沒被破壞，她是合法合規進到會議室，「為什麼韓國瑜辦綠不辦藍？」

「議事錄有沒有效，公道自在人心」，國民黨立委許宇甄質疑，上午7時才能開門進入會議室，清晨5時許就潛入是合法的嗎？她強調，民進黨立委占據主席台讓會議不能進行，因此換會議室是不得不的做法，高金換會議室都有公告。

高金素梅表示，黃捷清晨用不正式的方法開門，民進黨立委鍾佳濱也企圖破壞窗戶，她擔心議事不能進行，因此才打電話給議事人員，希望能到她辦公室討論，在合乎議事規範下，如何順利進行議事程序，並考慮要換會議室。會前她受訪也提及，議事人員跟著召委從前立法院長王金平時代就是如此。

經過近1小時的程序發言後，高金素梅說，剛剛已經充分討論，會議是合乎規範，若對議事錄有異議，就動用表決權。經表決後，藍白陣營以無異議7票、綠營有異議5票，確認議事錄。

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