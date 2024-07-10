高雄氣爆求償二審宣判 高市府︰續上訴、受災者權益不受影響

高雄氣爆二審宣判，高市府表示將持續上訴，圖為三多路氣爆現場。（資料照）

2024/07/10 14:35

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄氣爆二審求償今宣判，高雄市政府責任比例8成！市府聲明尊重司法判決，但對法院未能公平追究肇事責任、釐清肇事原因仍深表遺憾，會繼續上訴，同時強調受災者權益不受影響。

氣爆屆滿10年前夕，高雄高分院於今對6大案的其中1件宣判，認定中油無責、榮化與華運應連帶賠償市府新臺幣2600萬餘元及法定利息，市府責任比例8成，引起地方議論。

請繼續往下閱讀...

市府表示，本案二審法院仍認定中油無責，但中油於79年假借申請埋設「輸油管線」名義，實際上卻是石化料輸送管，80年4月完工後一天沒用就交給福聚公司（後被榮化併購），私自將油管變成具危險性的石化管線。

況且中油本身也是Y型管線使用者，長期用以輸送石化料，只是氣爆當天恰巧輪由華運、榮化輸送及接收丙烯而已，因此中油縱使不是管線所有人，也應該是使用人，自然也應對該管線負有巡檢維護義務，但這部分法院顯然未加審酌。

至於市府負擔責任比例仍為過重！推測二審判決認事用法仍是以20年前設置箱涵時將管線包覆為基礎，但未審酌許多事實已切斷箱涵施工與氣爆間的因果關係，並且忽略責任歸咎上，更應著重在追究中油、榮化及華運因大量利用該管線輸送丙烯營運獲得龐大利益，卻長達4626天未進行任何管線維護、管理及檢測的事實，以致該管線淪為「孤兒管線」乏人問津，更遑論該管線使用者有能力及時發現管線變薄、鏽蝕，進而汰換管線。

再者，榮化及華運於氣爆當天確有反覆不當加壓之行為，才是氣爆發生之主要原因，對此判決市府表達深切遺憾。

市府說明，將於6大案陸續收到二審判決書後，對完整判決內容進行研議，分析是否有判決不備理由、理由矛盾之處，及就得據為有利之法律上理由，依法於上訴第三審予以主張，讓整體事件責任歸屬更為明確。

至於受災者已取得救助金，本案判決金額並不影響受災者權益，市府重申，一定會堅守多退少不補原則，亦即若判決賠償金額變少，受災者已領之補償金額不用退還，若判賠償金額增加，市府會予以補足，故受災者不用擔心權益受損。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法