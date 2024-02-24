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高雄氣爆後中油重查管線 監造員放水收賄百萬判刑6年2月

2014年高雄發生嚴重氣爆造成32人死亡、321人受傷，中油公司奢查市區管線，監造員竟收賄放水。（資料照）

2014年高雄發生嚴重氣爆造成32人死亡、321人受傷，中油公司奢查市區管線，監造員竟收賄放水。（資料照）

2024/02/24 10:00

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2014年高雄發生嚴重氣爆造成32人死亡、321人受傷，中油公司重查該區域管線，吳姓監造員負責工程驗收時，向2家廠商收取158萬元賄款，再把其中74萬交給馮姓女友保管，檢廉獲報追查，吳男坦承犯行並繳回犯罪所得，法官爆怒痛駡他「危害民眾生命安全」，依貪污罪判6年2月，2家廠商和馮姓女友則分別獲判2至5年緩刑。

判決指出，2019年中油公司辦理「前鎮所長途管線防蝕包覆零星修繕工作」標案，吳男擔任採購案第2期至第4期、第6期（尾款）監造與驗收人員，他提議協助得標廠商製作結算驗收文件，並要求索取相關費用，蔡姓廠商明知吳男提議就是想要錢，為了避免被吳男刁難能順利辦理驗收、結算及請款，於是私下付了7萬元給吳。

中油公司另辦理「前鎮儲運所2000KL含以上之高壓槽開放檢查除鏽油漆工作」、「前鎮儲運所土木防蝕貼襯工作」兩件標案時，由另家廠商得標施作，吳男用同樣的手法，向孫姓廠商收取76萬元賄款，並將其中62萬元交給馮姓女友保管。

此外，中油公司辦理「前鎮儲運所青年一路地下管線開挖配管工作」標案時，吳男除了用同樣手法向廠商要錢外，工程開挖後，廠商發覺管線已改管完成，僅需移除箱涵內舊管，把開挖部分回復原狀即可完工，但吳男竟向鄭姓廠商提議浮報工程款項，將實際結算金額403萬餘元浮報為574萬餘元，從中獲取56萬元的賄款。

檢廉獲報展開追查，發現吳男從2019年至2021年間，從廠商收取的回扣、浮報的工程款項獲利達158萬5235元；高雄地院審理時，吳男及廠商、馮姓女友都坦承犯行，但吳說是廠商主動給他錢，不是他自己去要錢。

法官認為，部分標案工程是因高雄氣爆事件發生後，中油為了重新檢視市區地下管線而開辦，吳男身為監造人員，如果對於自身工作重要性稍有自覺，若未能嚴格把關，可能危害一般民眾之生命、身體、財產，竟藉此機會浮報價格數量以獲得不法利益，即使吳男一再強調自己並非主動收取賄賂、是廠商主動行求賄賂，但以廠商立場，在商言商，莫不欲追求最大利潤，如果不是吳男有此風評及素行，合作廠商豈有可能甘冒刑責無故行求賄賂？

考量吳男犯後態度並將犯罪所得繳回，因此依「對於職務上之行為收受賄賂罪」判刑6年2月、褫奪公權5年；兩家廠商和馮姓女友則分別依「共同非公務員對公務員關於不違背職務之行為交付賄賂罪」及「洗錢罪」，各判緩刑2至5年、2家廠商褫奪公權3年，可上訴。

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