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高雄氣爆奪32命 中油重查管線 監造員竟收賄放水 判6年2月

2014年高雄發生嚴重氣爆造成32人死亡、321人受傷，中油公司奢查市區管線，吳姓監造員竟收賄放水，高雄地院依貪污罪判刑6年2月。（資料照）

2014年高雄發生嚴重氣爆造成32人死亡、321人受傷，中油公司奢查市區管線，吳姓監造員竟收賄放水，高雄地院依貪污罪判刑6年2月。（資料照）

2024/02/25 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕二○一四年高雄發生嚴重氣爆，造成卅二人死亡、三百廿一人受傷，為確保相關管線安全無虞，中油公司重查該區域管線，吳姓監造員負責工程驗收時，竟向廠商收取一百五十八萬元賄款，遭究辦後雖繳回犯罪所得，但高雄地院痛批他危害民眾生命安全，依貪污罪判刑六年二月，兩家廠商和馮姓女友分別獲判二至五年及緩刑。

負責驗收工程 收賄158萬元

承審法官在判決書中直陳，部分標案工程是因高雄氣爆事件發生後，中油為了重新檢視市區地下管線而開辦，吳男身為監造人員，對於自身工作重要性應有自覺，若未能嚴格把關可能危害一般民眾生命、身體、財產安全，但竟藉此機會浮報獲得不法利益，即使吳男一再強調自己非主動收賄，是廠商主動行賄，但廠商在商言商，莫不欲追求最大利潤，如果不是吳男有此風評及素行，合作廠商豈有可能甘冒刑責無故行求賄賂？

法官批：危害民眾生命安全

判決指出，二○一九年中油辦理「前鎮所長途管線防蝕包覆零星修繕工作」標案，吳擔任監造與驗收人員，向廠商索取費用，蔡姓廠商為免被吳刁難，拿出七萬元給吳；辦理另兩件相關標案時，由不同廠商得標，吳以同樣手法收賄七十六萬元，將部分贓款交馮姓女友保管；吳又於工程開挖後，提議浮報工程款，從中獲取五十六萬元賄款。

吳男從二○一九年至二○二一年間，共收賄獲利一五八萬餘元。高雄地院審理時，吳承認犯行，但辯稱廠商主動給錢，否認自己索賄。

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