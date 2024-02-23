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台糖瘦肉精豬肉案調查 中檢：正在了解釐清中

針對法務部長蔡清祥說「台中地檢署有了解中」，台中地檢署不願說明任何進度與內容，僅表示「現在正在了解釐清中」。（記者張瑞楨攝）

針對法務部長蔡清祥說「台中地檢署有了解中」，台中地檢署不願說明任何進度與內容，僅表示「現在正在了解釐清中」。（記者張瑞楨攝）

2024/02/23 16:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市政府化驗出台糖的一盒豬肉含有瘦肉精西布特羅，怪異的是，僅有這一盒豬肉檢驗出，其他同批次豬肉都未檢出，有人質疑是否為「千面人」（在食品飲料中下劇毒藥物）手法，法務部長蔡清祥於立法院答詢時說，針對此案涉嫌刑事部分，因有民眾檢舉「台中地檢署有了解中」，至於中檢是否調閱資料，甚至搜索查扣證物？中檢不願說明，僅表示「現在正在了解釐清中」。

台中市政府「獨步全國」檢驗出台糖一盒豬肉含有瘦肉精而引發風波，包括中市議員蔡耀頡等人質疑，此為疑似人為污染的「千面人」模式，是政治綁架事件，中市政府應該將此爭議送交地檢署偵查。

針對此爭議，行政院長陳建仁今天於立法院，提出「民進黨政府執政8年台灣食安問題總檢討」專案報告並備質詢，他接受媒體聯訪時也提出質疑，中央從畜牧場、飼養場所到屠宰場，累計將近900件的檢驗，僅有台中市政府檢驗出西布特羅。

他認為，根據台中市政府的講法，有22次檢驗，就驗那塊（盒）肉，一般檢驗過程中，發現哪一塊肉品（西布特羅）含量很低很低，這時候應該要趕快通知相關單位，找到同批次檢體，重複檢驗，才能更加確認，但中市政府「還糾纏在那塊肉很多次」，最重要是台中市府依法要給台糖15天的申覆檢驗時間，但台中市府沒有做，就直接宣布消息，這就是沒有按照SOP，也沒請求中央協助。

法務部長蔡清祥則於立法院答詢時表示，此爭議涉及刑責部分有民眾檢舉，「台中地檢署有了解中」，檢調會根據外界一些看法，來做進一步了解。

因此爭議提升至政治層面而相當敏感，台中地檢署針對此案，發言顯得很保守，不願說明任何進度與內容，僅表示「現在正在了解釐清中」。

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