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花蓮74歲翁開車闖紅燈撞飛2騎士 一人左肩撕裂傷、一人斷3顆牙

花蓮74歲洪姓老翁開車行經壽豐鄉中山路二段與中正路口時，涉嫌未注意號誌轉換，闖紅燈撞飛兩機車騎士。（警方提供）

花蓮74歲洪姓老翁開車行經壽豐鄉中山路二段與中正路口時，涉嫌未注意號誌轉換，闖紅燈撞飛兩機車騎士。（警方提供）

2024/02/22 17:10

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮74歲洪姓老翁開車行經壽豐鄉中山路二段與中正路口時，涉嫌未注意號誌轉換闖紅燈，兩名機車騎士綠燈起步後，直接被老翁撞飛，所幸兩人送醫後都沒有生命危險。花蓮警方指出，駕駛人行經路口時務必減速慢行，注意車前狀況，詳細肇事責任還要進一步釐清。

吉安警分局今指出，昨天中午12點多，74歲洪姓男子駕駛Nissan march白色汽車，行經壽豐鄉中山路二段北往南直行，通過中正路口時，未注意前方號誌已經轉成紅燈，仍高速通過路口，直接撞擊橫向綠燈起步的兩台機車，21歲謝姓男子、23歲陳姓男子當場被撞飛，連人帶車彈飛倒地，機車零件散落一地。

謝男左肩撕裂傷、身體多處擦挫傷，陳男牙齒3處斷裂、身體多處擦挫傷，兩人均送門諾醫院治療，都沒有生命危險。警方指出，駕駛酒測均為0，初步研判為汽車駕駛洪姓老翁闖紅燈發生路口交岔撞，將依法製單舉發，後續責任及傷害告訴則待進一步調查。

由於車禍地點剛好就在志學派出所前，值班員警聽到撞擊聲，連忙跑出來查看，通知119協助傷者並進行交通管制避免二次傷害。吉安分局呼籲，駕駛人行經路口時務必減速慢行，注意車前狀況，轉彎時亦請遵守交通標線指示並注意往來人車，以保障自身及他人行車安全。

花蓮74歲洪姓老翁開車行經壽豐鄉中山路二段與中正路口時，涉嫌未注意號誌轉換，闖紅燈撞飛兩機車騎士。（警方提供）

花蓮74歲洪姓老翁開車行經壽豐鄉中山路二段與中正路口時，涉嫌未注意號誌轉換，闖紅燈撞飛兩機車騎士。（警方提供）

花蓮74歲洪姓老翁開車行經壽豐鄉中山路二段與中正路口時，涉嫌未注意號誌轉換，闖紅燈撞飛兩機車騎士。（警方提供）

花蓮74歲洪姓老翁開車行經壽豐鄉中山路二段與中正路口時，涉嫌未注意號誌轉換，闖紅燈撞飛兩機車騎士。（警方提供）

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