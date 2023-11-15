女大生騎車撞飛闖紅燈老翁 付不出700萬和解被起訴過失致死

邱翁遭到機車撞擊，送醫不治。（資料照，記者吳政峰翻攝）

2023/11/15 13:52

〔記者錢利忠／台北報導〕擔任大廈管理員的邱姓老翁，今年除夕夜堅守岡位到最後一刻，下班返家團圓途中，疑因未注意交通號誌，闖紅燈穿越馬路，不幸遭林姓女大生騎乘的機車撞飛斷魂；此意外肇事主因雖是邱男違規在先，不過女大生也承認「沒注意車前狀況」；台北地檢署考量雙方未能達成和解，今依過失致死罪將女大生起訴。

檢警調查，女大生並未酒駕，肇事主因則是邱男違規闖紅燈，不過女大生騎車時，也應注意車前狀況，卻疏未注意邱男違規穿越馬路，因此撞上邱男，導致邱頭部受重創不治。

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據了解，邱男的兒子自美國返台處理父親的後事，他得知事故發生原因後，不打算追究女大生的責任，但邱男啟程赴美後，其他家屬則要求女大生應賠償精神慰撫金等開銷，開出700多萬元的和解條件，女大生無力負擔，雙方和解破局。

檢方調查，此起意外發生於今年1月21日傍晚5點55分，邱男行經台北市公館商圈附近的羅斯福路2段、和平西路1段路口時，疑為了搶快走進快、慢車道之間的公車等候區，便沿著和平西路往東方向，違規闖紅燈，走沒幾步即遭綠燈直行的林女撞飛，經送醫搶救後不治。

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