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獨家》傳朱國榮在中國落網 刑事局緊急查證公安未回應

國寶集團總裁朱國榮去年畏罪潛逃出境，外傳朱國榮已轉往中國，在廣東及上海等地活動，近日傳出朱可能在中國落網的消息。（資料照）

國寶集團總裁朱國榮去年畏罪潛逃出境，外傳朱國榮已轉往中國，在廣東及上海等地活動，近日傳出朱可能在中國落網的消息。（資料照）

2024/02/18 10:22

〔記者黃敦硯／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮去年畏罪潛逃出境，原本檢警掌握他逃往澳洲，後來外傳朱國榮已轉往中國，在廣東及上海等地活動，近日傳出朱可能在中國落網的消息，刑事警察局已緊急透過管道向中國公安查證，以查明傳聞是否正確，惟目前中國公安系統尚未回應。

據了解，朱國榮是因涉入龍邦、台壽保炒股等案，於2023年3月被高等法院依違反證交法各判刑8年及16年，被諭知4億元重保，朱上訴最高法院；但他卻於去年9月7日下午3時到派出所報到後，自此人間蒸發，法院並於去年9月28日發布通緝朱，並沒入交保金。而朱國榮另有他案在台北地院審理，保證金共5億元也被沒收。

由於朱國榮共有6案遭通緝，為加速逮捕他的時效，北檢日前發函外交部註銷廢止朱的護照，最高檢察署也函請調查局及刑事局盡速將朱緝捕歸案。

檢警調追查朱國榮下落，發現他先在基隆八斗子搭私人遊艇，逃往菲律賓佬沃、馬尼拉，之後持萬那杜護照再搭機飛赴澳洲雪梨，也曾前往萬那杜。刑事局國際科透過管道將相關情資提供給澳洲警方，請求協緝朱國榮。

檢警調最近獲得情資顯示，朱國榮可能已轉往中國藏匿，由於他是廣東人，在當地原本就擁有不少人脈，而且發現他疑也有在上海一帶活動，甚至日前外傳朱國榮在對岸被公安逮捕，刑事局兩岸科已向公安查證，尚未獲得回覆。

檢警透露，之前掌握的訊息是指向朱國榮躲在澳洲，因此有把朱的涉案資料交給澳警。如今傳出朱轉赴中國藏匿，刑事局一方面查證外，也會整理朱涉案資料，請公安協助，以早日將他逮捕押返。

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