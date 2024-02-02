避免朱國榮棄保5億潛逃案重演 邢泰釗：首波註銷10大外逃重刑犯護照

此波被鎖定的10大重刑外逃要犯，包括經判處無期徒刑確定的運輸毒品要犯、反覆從事境外電信詐欺機房的要犯等，各案件執行地檢署，今日已立即發函，廢止註銷外逃人犯護照。（最高檢提供）

2024/02/02 17:22

〔記者錢利忠／台北報導〕為避免類似國寶集團總裁朱國榮棄保5億元潛逃海外的事件一再重演，最高檢察署召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」會議，邀請外交部、海巡署、移民署、檢、警、調等機關，共商判決確定案件外逃人犯註銷護照等精進作為，首波鎖定10大重刑外逃要犯，立即辦理廢止並註銷其護照。

最高檢察署今表示，除了首波的10人之外，將持續清查第2波判決確定的外逃要犯名單，下週發函外交部領事事務局，廢止並註銷護照，從各方面著手，希望能夠盡快緝捕回國執行。

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此波被鎖定的10大重刑外逃要犯，包括經判處無期徒刑確定的運輸毒品要犯、反覆從事境外電信詐欺機房的要犯等，各案件執行地檢署，今日已立即發函，廢止註銷外逃人犯護照。

檢察總長邢泰釗表示，司法警察反應，外逃通緝犯護照註銷的問題，兼顧程序正義與比例原則，分階段、步驟處理，司法機關耗費很多人力、物力，查緝重大刑事犯罪，如何在刑事執行的最後一里路上，將其緝捕回國接受調查，同時兼顧程序正義與比例原則，需要集思廣益。

會中決議，判決確定的外逃人犯，符合「時」、「刑」、「案」、「逃」4項審查標準時，各檢察機關可視案情，發函外交部領事事務局，廢止註銷人犯護照，讓外逃人犯無法繼續持有我國護照逍遙法外，如屬檢察官偵查中之個案，由檢察官依職權自行裁量。

所謂「時」、「刑」、「案」、「逃」，時（時程）：有罪判決確定。刑（刑度）：經宣告有期徒刑逾6月或更重之刑，且未宣告緩刑。案（重大案件）：符合「檢察機關辦理重大刑事案件注意事項」第2點的重大刑事案件，例如：強制性交致人於死罪、殺人罪、製造、運輸、販賣第一級毒品罪而數量達1千公克以上等罪，或重大經濟犯罪案件，例如偽造貨幣罪、證交法內線交易罪、非常規交易罪等。逃（外逃）：尚未執行或執行未畢，且經通緝並外逃者。

首波10大重刑外逃要犯名單如下：

※楊振昌，判處無期徒刑確定，運輸第一級海洛因純質淨重2,066.12公克，危害社會治安重大，後出境至柬埔寨。

※許教華，判處無期徒刑確定，運輸第一級海洛因淨重3,512.5公克，純質淨重3,011.27公克，危害社會治安重大，後出境至香港。

※鄭文源，判處有期徒刑13年6月確定，設局詐賭擄人勒贖新臺幣（下同）300萬，被害人1人，危害社會治安重大，後出境至澳門。

※陳建佑，判處有期徒刑23年2月確定，涉竊盜、搶奪及持刀強盜，專挑女子下手，使被害女子受傷，被害人多達9人，危害社會治安重大，後出境至中國大陸。

※王欣逸，判處有期徒刑17年3月確定，夥同另2名共犯持鋁棒、西瓜刀等攻擊被害人1人致死，危害社會治安重大，後出境至上海。

※林政豪，判處有期徒刑16年確定，夥同另2名共犯持鋁棒、西瓜刀等攻擊被害人1人致死，危害社會治安重大，後出境至上海。

※陳金龍，判處有期徒刑14年8月確定，判決沒收犯罪所得高達6億5,498萬8,142元，危害社會經濟秩序重大，後出境至寮國。

※林和男，判處有期徒刑22年確定，係「臺中縣鄉鎮市民代表會主席聯繫會」顧問，與市民代表會主席等公務員多次共同犯經辦公用工程收取回扣，判決沒收犯罪所得共579萬元，嚴重侵害國家法益，後出境至香港。

※鍾毅錦，判處有期徒刑5年10月確定，跨境電信詐欺機房案，集團詐得逾數千萬元，被害人13人，危害社會治安、經濟秩序重大，後出境至吉隆坡。

※蔡明炎，判處有期徒刑4年4月確定，跨境電信詐欺機房案，專對中國大陸民眾實施犯罪，不法利得總金額高達人民幣274萬4,400元，危害社會治安、經濟秩序重大，後出境至柬埔寨。

最高檢察署召開「判決確定案件外逃人犯註銷護照精進作為」會議，邀請外交部、海巡署、移民署、檢、警、調等機關，共商判決確定案件外逃人犯註銷護照等精進作為，首波鎖定10大重刑外逃要犯，立即辦理廢止並註銷其護照。 （最高檢提供）

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