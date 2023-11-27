台中消防形象月曆尺度大突破 高顏值猛男裸上身登封

台中消防局超養眼形象月曆開箱，盧秀燕揭今年尺度大突破選高顏值猛男裸上身照登封面。（記者蘇孟娟攝）

2023/11/27 20:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市消防局每年最吸睛的宣傳文宣「年度形象月曆」今日下午發表，由台中市長盧秀燕親開箱，今年共徵選台中市13名消防俊男美女入鏡，其中封面照突破已往制式大堆頭合照，選用高顏值消防員劉明翊上半身裸照，與白馬合影的劉明翊秀出8塊腹肌，精壯展現消防員力與美，開箱現場引來尖叫歡呼聲，盧秀燕爆封面照是她選的，大膽選用消防弟兄的健美照，「打敗其他城市」，更盼突破制式宣傳，讓大家看見消防員及警消另一面，因月曆內有防火防災訊息，藉不落俗套宣傳達到更大效益。

今年消防形象月曆從53名報名消防員中甄選出13人，精選出高顏值且身材健美的消防員入鏡，包括封面及12個月份的共13幅照片形象月曆超養眼，其中最受矚目的是來自太平分隊的劉明翊，以裸上半身與白馬合影照登封面人物，盧秀燕自爆她今年突破刻板大堆頭嚴肅齊聚當封面的選擇，相中劉明翊展現的健康美登封面，達到最大防火防災宣傳效益，「不然以前防災宣導台下總是聽到快睡著」，今年台中市「打敗其他城市」，她還說，往年很多人透過她要索取消防形象月曆，因為太搶手，今年她宣佈大家全要按消防局的遊戲規則索取月曆。

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化身「白馬王子」的劉明翊有高顏值又有精壯身材，封面照一亮相引來開箱現場尖叫加歡呼，劉明翊也是吉他好手，曾與朋友組樂團各處表演，他說，被獲選封面感到受寵若驚，也鼓勵大家常常走出戶外，保持身體健康。

另今年首次開放義消參與拍攝，獲選的何瑾婷成4月的代言人，擔任護理師的她也加入鳳凰救護大隊博館分隊的救護義消，何瑾婷說，她過去幾年都是來換月曆的人，沒想到今年變成代言人。

入選的消防員代言人各有專長，1月份代言人徐健峰曾是職業軍人，也擔任過美式餐廳廚師、酒吧調酒師；2月份代言人張翔傑則曾參加今年健美健身錦標賽，榮獲男子新秀形體組（超過178公分級）第一名；5月份代言人黃冠傑對運動充滿熱情，擁有健身教練證；6月份代言人劉麗君具備救護教官證照；8月份代言人陳冠綺喜歡跳舞，還為今日發表會編熱舞秀；10月份代言人李政勳原本體脂25%，成為消防員後透過健身鍛練身形，從80公斤瘦到65公斤，成了分隊減重的成功案例。

消防局指出，「2024消防形象月曆」將以贈送的方式與大家分享，可透過參與公益活動，如到台中捐血中心於指定時間及捐血處捐血，即能獲得月曆，詳細活動辦法可至台中市政府消防局臉書查詢。

台中消防局超養眼形象月曆開箱，今年尺度大突破高顏值猛男裸上身照登封面。（記者蘇孟娟攝）

台中消防局超養眼形象月曆開箱。（記者蘇孟娟攝）

台中消防局超養眼形象月曆開箱。（記者蘇孟娟攝）

台中消防局超養眼形象月曆開箱。（記者蘇孟娟攝）

台中消防局超養眼形象月曆開箱。（記者蘇孟娟攝）

台中消防局超養眼形象月曆開箱。（記者蘇孟娟攝）

台中消防局超養眼形象月曆開箱。（記者蘇孟娟攝）

台中消防局形象月曆開箱。（記者蘇孟娟攝）

台中消防局形象月曆開箱。（記者蘇孟娟攝）

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