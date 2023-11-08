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不賣肌肉秀實力！台南2024年消防月曆亮相 為城市英雄喝采

2024年台南消防月曆正式發表，凸顯救災、搶險技能，展現專業實力。（記者吳俊鋒攝）

2024年台南消防月曆正式發表，凸顯救災、搶險技能，展現專業實力。（記者吳俊鋒攝）

2023/11/08 17:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2024年的台南消防月曆全新亮相，以「城市英雄、從心出發」為主題，並結合形象影片，讓各界了解打火弟兄用心守護民眾的一面，市長黃偉哲「開箱」後表示，內容不賣肌肉，而在秀實力，展現救災、搶險的專業技能，這是平時堅實訓練的成果，值得大家鼓勵、喝采。

2024年台南消防月曆共印製1.2萬份，只送不賣，民眾未來參加各項宣導活動，就有機會獲得，市府歡迎各界共襄盛舉。

今天的月曆暨影片發表會在第五大隊舉行，現場還舉辦消防宣導活動，透過系列的闖關體驗，讓小朋友學習正確的逃生觀念與知識，寓教於樂。

黃偉哲頒獎感謝贊助月曆的企業界，也向勞苦功高的打火弟兄們致敬，他推崇消防員都是城市安全的守護者，市府也會持續挹注經費，更新設備、強化訓練。

黃偉哲指出，2024年的月曆內容，全方位描述消防員的英雄形象，讓大家都看得到他們專業，並非像猛男一樣賣肌肉，而在於凸顯救災、搶險的技能，是專業實力的展現。

黃偉哲說，今年台南獲得行政院消防署認證，符合國際救災隊標準，可馳援到海外，這是專業技能獲得高度肯定的印證，讓市民引以為傲。

黃偉哲提到，台南消防救災、搶險技能的表現一樣傑出，近2年來，火警的發生率與傷亡率，都是六都最低，好的傳統要保持，他勉勵打火弟兄繼續精進訓練，提供市民朋友更安全的保障。

今年的台南消防月曆，從不同的緊急現場與專業領域去呈現，包含地震、水域、危難等救援，以及防火宣導等，發表會前還有垂直吊掛救援的示範，精彩逼真，議員林燕祝、李鎮國等都出席。

消防局長李明峯表示，影片內容也呈現了同仁們背後的壓力與辛勞，有來自家庭的重擔，或是面對生死的態度等，但在換上制服後，仍堅定地秉持著專業、熱情，為守護這座城市而努力。

2024年台南消防月曆正式發表。（記者吳俊鋒攝）

2024年台南消防月曆正式發表。（記者吳俊鋒攝）

2024年台南消防月曆正式發表，內容展現打火弟兄專業實力。（記者吳俊鋒攝）

2024年台南消防月曆正式發表，內容展現打火弟兄專業實力。（記者吳俊鋒攝）

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