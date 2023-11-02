台南消防月曆展防救災使命 形象微電影先曝

台南市府消防局將推出二０二四年的消防月曆。（圖：南市消防局提供）

2023/11/02 12:14

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市府消防局發布2024年消防形象影片「城市英雄 從心出發」預告片，內容精采、節奏緊湊，令人引頸期盼11月8日影片正式發表。去年台南消防月曆發表會，由真實感人故事改編，強調消防員的多元價值與專業。今年結合台南意象拍攝形象微電影，強調消防英雄默默守護這座古都的使命與專業，以「向城市英雄致敬」為主軸。

台南市長黃偉哲指出，明年是台南建城400年的里程碑，這座城市一直有消防英雄們默默地在背後付出，守護城市與民眾的安全，台南的消防月曆，呈現消防員身為守護城市的英雄，不僅透過力與美展現救災形象，還有在各個領域上各司其職、展現專業。此外，其推出最主要目的，在於透過多元宣導，提醒市民注意用火用電、瓦斯爐火等安全，進一步向民眾宣導防災基本常識，強化預防火災概念，展現守護民眾安全的決心。

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南市消防局長李明峯表示，2024年消防月曆及形象影片「城市英雄 從心出發」，展示出消防弟兄在不同領域的專業，無論是山難、水域、火災現場的搶救，或是緊急救護、防火宣導、CPR線上指導等，都竭心盡力地為城市付出。透過影片讓民眾了解消防員在城市裡面付出的辛勞，了解消防員的日常工作，喚起民眾對防火、防災的注意意識，共同守護城市安全。

消防員雖然帶著英雄的形象，但卸下裝備也是平凡人，同樣有喜怒哀樂跟生活的煩惱，一旦他們穿上制服，就有使命感與責任感，這次影片展現出消防員工作上的艱辛與責任，希望可讓民眾更加了解與尊重，2024府城消防月曆形象影片預定於11月8日正式發表完整影片，歡迎民眾在消防局臉書官方粉絲專頁及Youtube搜尋#城市英雄 從心出發，一睹府城消防的風采。

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