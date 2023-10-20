北市引進「LUF60 消防機器人」今演練 射水80公尺

北市消防局引進「LUF60 消防機器人」救災生力軍，今天上午首次於中影文化城辦理展示及救災操演。（記者邱俊福翻攝）

2023/10/20 11:01

〔記者邱俊福／台北報導〕北市消防局為強化消防人員救災效能，並推動救災科技應用，近期引進一輛造價千萬元的「LUF60 消防機器人」救災生力軍，擁有消防射水、水霧降溫、化學泡沫及排煙四項主要功能，今天上午首次在中影文化城辦理展示及救災操演，期能全面提升消防救災能力。

消防局表示，LUF60 消防機器人的關鍵功能之一，即消防人員透過遠端操控機器人深入危險場域，代替風險較高的近距離救援，不僅可以提高救災效率，還可以減少可能發生噴濺、爆炸或極端火勢危害的情況。

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此次實務操演展示項目，包括消防機器人移除障礙物，其驅動輪採用履帶式傳動系統，可克服複雜地形的障礙，並模擬汽車起火情境以消防機器人運用射水砲塔以水柱、水霧、泡沫射水方式執行救災任務，可達 80 公尺射水射程。

最後由參演人員架設排煙風管展現消防機器人強大的排煙能力，可有效排除救災現場濃煙。而操作均由人員遠端遙控操作，距離可達 300 米，可大幅降低消防人員近距離操作設備的救災風險，同時於操作螢幕上亦可利用紅外線熱顯像儀即時回傳救災現場影像。

消防局強調，引進「LUF60 消防機器人」，除可透過遠端操控，降低長時間且近距離救災之風險，另可利用消防機器人執行火場監測、重物搬移、障礙物清除及火場救災必要的破壞等任務，為目前歐美等較先進國家採用的救災利器。

考量社子島地區鐵皮工廠林立，若發生火災時，火載量大不易撲滅， 易造成火勢擴大延燒，可能面臨長時救災的窘境，故這輛「LUF60 消防機器人」將優先配置於轄區的第四大隊福安分隊執行救災任務使用。

北市消防局引進「LUF60 消防機器人」救災生力軍，今天上午首次於中影文化城辦理展示及救災操演。（記者邱俊福翻攝）

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