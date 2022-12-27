台東打火猛男美女電子月曆吸睛 高清版今起開放下載

台東消防局的打火美女相當吸睛。（記者黃明堂翻攝）

2022/12/27 14:49

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣消防局日前在社群網站分享2023年月曆拍攝花絮，除了傳統猛男吸睛外，並加入女隊員吸晴指度破表，讓全國民眾看到後山不亞於都市之水準魅力，馬上成為大家討論焦點。電子月曆於今（27）日下午稍晚正式在台東縣消防局粉絲專頁上架曝光，並供民眾下載高清版本。

「在火神面前沒有性別之分、堅定救援是我唯一的信仰」！兩位美女隊員展現了無懼的眼神，這是4月號的電子月曆；「不怕走在黑暗，只怕心中沒有陽光」，10月號的美女展現了矯健性感的身材；電子月曆也有多位猛男展現了粗獷的肌肉線條。

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台東縣消防局表示，在管建興局長帶領下，積極推動消防業務專業分工，此次月曆主角分別來自消防局所轄不同單位，有特搜隊、高救隊、救護隊、安檢隊及搜救犬隊等，另拍攝場景及內容豐富，讓人相當驚艷，透過此次電子月曆呈現消防工作的多面向、充分展現救災救護安檢專業。

消防局表示，這是台東第一次拍攝猛男美女消防電子月曆，因為紙本印刷年曆製作經費龐大，消防局預防科小編張馨予只用短短兩個月就找齊約15位隊員和拍攝團隊，用不到3萬元的經費，完成電子月曆拍攝和後製，雖然製作期間短，作品的水準卻可媲美直轄市，一推出造成網路上佳評及討論不斷，甚至好多人敲碗詢問月曆哪裡索取、要開版印刷嗎？大家的聲音消防局聽到了，特別上架供普羅大眾來下載。

消防局指出，入冬之際天氣不穩定，年前台東縣消防局會持續守護大家的安全，透過2023台東火神金句寫真電子月曆推出，真心想把好的作品及正能量傳染給全國民眾，希望在未來的2023年，無論遇到再多大難題，都要懷抱的信心勇往直前。（14:59更新）

在火神面前，沒有性別之分。（記者黃明堂翻攝）

台東消防局推出猛男美女電子月曆封面。（記者黃明堂翻攝）

台東的消防猛男。（記者黃明堂翻攝）

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