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    嘉縣消防猛男正妹「虎力勇」桌曆首發 秀線條展裝備

    嘉義縣消防猛男秀肌肉展示消防器材。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣消防猛男秀肌肉展示消防器材。（記者蔡宗勳攝）

    2022/01/26 14:35

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣消防局另類創意推廣消防常識，首度推出消防猛男正妹「虎力勇」桌曆，精心挑選16位男女隊員帶著消防器材到縣內各景點拍攝，今天上午在消防局舉行桌曆發表會，猛男秀健美線條展現救護裝備，縣長翁章梁大為讚賞，故宮南院處長彭子程打趣說南院應多拍幾張。

    翁章梁、彭子程、國家廣播文物組長郭榮哲、議員林緗亭及劉雅文等來賓，由消防局長呂清海陪同觀賞消防隊員「救護」、「救助」、「專業」主題走秀，並由林緗亭、劉雅文等4名女賓上台各在4名消防猛男胸肌貼宣傳貼紙，製造一波波的高潮。

    現場也由身材健美的邊紀宸、黃柏銘和高顏值的林俞昕展示「黃金戰甲」消防衣。這是消防局才剛購買100套、每套造價4萬5000元的新款消防衣，可耐高溫1000度，輕便舒適，有效強化消防人員在火場搶救時的安全。

    猛男到底有多猛呢？4位muscle男輕輕鬆鬆就將兩位嬌小玲瓏的縣議員林緗亭和劉雅文抱了起來，將近120公斤重的嘉義縣水上救生協會理事長呂文正也難不倒隊員，輕輕抱起還能面對笑容對著鏡頭。

    桌曆主角有陳永青、陳建宏、戴重正、朱怡璇、陳明傑、林俞昕、邊紀宸、邱政儒、賴建宇、張勝傑、莊仁傑、黃柏銘、方友宏、黃智揚、江哲嘉與蔡政霖等人。

    翁章梁帶來賓共同拉開桌曆綵帶，翁章梁稱讚消防人員用貼近民眾方式，展現服務清新形象，消防猛男好身材讓人民安心，成功的人是自律的普通人，練體能健美靠自律。消防人員疫情期間仍不斷自主訓練，鍛鍊健美肌肉線條，消防局長呂清海表示，首發桌曆限量500本，不對外發售，凡是參加消防局臉書抽獎民眾就有機會獲得。

    嘉義縣消防猛男秀肌肉展示消防器材。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣消防猛男秀肌肉展示消防器材。（記者蔡宗勳攝）

    消防猛男徒手合抱議員劉雅文。（記者蔡宗勳攝）

    消防猛男徒手合抱議員劉雅文。（記者蔡宗勳攝）

    消防猛男徒手合抱議員林緗亭。（記者蔡宗勳攝）

    消防猛男徒手合抱議員林緗亭。（記者蔡宗勳攝）

    消防猛男徒手合抱起重近120公斤重的嘉義縣水上救生協會理事長呂文正。（記者蔡宗勳攝）

    消防猛男徒手合抱起重近120公斤重的嘉義縣水上救生協會理事長呂文正。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣消防局首發猛男正妹桌曆。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣消防局首發猛男正妹桌曆。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣消防局首發猛男正妹桌曆。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣消防局首發猛男正妹桌曆。（記者蔡宗勳攝）

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