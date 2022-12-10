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    打從心裡暖出來！台北市消防局推2023防災月曆 只送不賣

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，二月展現消防員英勇打火英姿。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，二月展現消防員英勇打火英姿。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/12/10 20:57

    〔記者闕敬倫／台北報導〕2023年防災月曆近日暖心登場，台北市政府消防局攜手台灣本土知名插畫家HANNA CHEN共同合作，出品溫暖動人、可愛又富意趣的精美月曆，且月曆只送不賣，邀請欲收藏的民眾上臉書粉專參加活動，共同感受台北市消防員的勤務及故事。

    台北市消防局本次與插畫家HANNA CHEN共同推出2023防災月曆，首創以真實生動的插畫與唯美柔和的色調，並以不同視角及想像畫面，描繪消防人員執行火災搶救、水域安全、緊急救護等各項任務的影像樣態。

    消防員無畏奉獻的精神一直以來是小朋友追夢的職業，想像英勇的戰士們總是帶著無比熱情與勇氣逆行向前，挺進各種事故現場搶救災害、拯救生命，本次2023防災月曆初衷如同封面所傳達的意向，安排每一位帶著希望、勇氣、大愛精神的消防員站在各個城市角落，守護每一位台北市民的生命安全。

    在台北市2023防災月曆中，每月份呈現消防員彼此間攜手同行、搶救生命的熱血情誼，希望透過這份初衷來溫暖人心，也藉由影像與藝術結合，傳遞更多的防災知識，讓社會大眾與消防員站在一起，共同打造幸福、安居的防災城市。

    台北市政府消防局表示，本次2023防災月曆只送不賣，想收藏的民眾可自12月9日10時至12月14日10時止，到消防局FB粉絲專頁參加抽獎活動，就有機會獲得月曆1份，數量有限、送完為止，相關訊息可至台北市政府消防局網站及粉絲專頁掌握活動詳情；此外，電子版歡迎到消防局官網或台北市防災資訊網下載。

    台北市消防局指出，欣賞各月份繪畫創作之餘，只要掃瞄月曆中的QR Code，將會有插畫解說影片，讓收藏者清楚了解畫中想傳達的防災知識，民眾也可以發揮想像力解讀、思考，共同感受畫中所代表消防勤務的情境，創造屬於自己的防災故事。

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，只送不賣。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，只送不賣。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，一月展現勤務指揮中心值勤樣態。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，一月展現勤務指揮中心值勤樣態。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，四月展現消防人員執行消防安檢勤務。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，四月展現消防人員執行消防安檢勤務。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，五月展現消防搜救人員破浪救難。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，五月展現消防搜救人員破浪救難。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，六月展現消防員道路緊急救援。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，六月展現消防員道路緊急救援。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，七月展現台北防災士引導民眾就醫、健檢。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，七月展現台北防災士引導民眾就醫、健檢。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，八月展現消防員上山搜索、吊掛救援。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，八月展現消防員上山搜索、吊掛救援。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，九月展現消防員在震災現場率搜救犬勘災、救難。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，九月展現消防員在震災現場率搜救犬勘災、救難。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，十月展現消防員指導小小消防員拉水線灌救。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，十月展現消防員指導小小消防員拉水線灌救。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，十一月展現消防火調人員勘察、採證火警現場。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，十一月展現消防火調人員勘察、採證火警現場。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，，十二月展現消防員防治、處置化學災害。（記者闕敬倫翻攝）

    台北市消防局與插畫家HANNA CHEN合作推出2023防災月曆，每個月都有不同主題，，十二月展現消防員防治、處置化學災害。（記者闕敬倫翻攝）

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