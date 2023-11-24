消除種族歧視 移民署推出「認識ICERD」抽IPAD

移民署推出「認識ICERD」抽IPAD活動。（記者劉慶侯翻攝）

2023/11/24 13:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕為落實「消除一切形式種族歧視國際公約」（ICERD）精神，進一步增進民眾對於消除種族歧視、促進平等及尊重多元的認知，移民署推出「認識ICERD動畫」，透過影片宣導，讓民眾了解種族歧視可以小至日常生活中的微歧視，也可能影響到你我的居住、工作、言論自由等基本權利。

移民署表示，在移民署提供的影片中，可釐清民眾對於種族歧視可能存在的疑問，用案例說明直接歧視與間接歧視的差異性，有許多看似微小但存在日常生活情境中的種族歧視或微歧視議題，可能都被我們所忽略。期盼大眾透過「認識ICERD動畫」宣導影片的傳播推廣，促進族群平等及多元尊重，並提升大眾對於ICERD的了解。

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移民署特別於臉書粉絲專頁辦理2波「觀看ICERD宣導動畫參加抽獎活動」，參與者有機會抽到IPad、全聯禮券、7-11禮券，第1波抽獎活動期間自11月22日至28日止，第2波抽獎活動期間自11月24日至30日止，歡迎踴躍觀看影片、抽大獎！

移民署表示，若民眾有興趣，可上內政部移移民署官方粉絲專頁查詢相關訊息。

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