逾期居留打工 越南籍女子假冒拾得證件身分被訴

桃園地檢署因違反戶籍法案件，將越南籍女子阿紅提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2023/11/24 11:16

〔記者周敏鴻／桃園報導〕越南籍女子阿紅來台後，逾期居留打工，2021年間她撿到范姓女子的身分證後，開始假冒對方身分四處打工，今年4月間，她以范女身分通過應徵面試，順利獲聘為桃園區1處娛樂公司的員工，直到今年10月底，移民署桃園市專勤隊前往娛樂公司查察，阿紅假冒范女一事才曝光，連娛樂公司幹部都嚇了一跳，桃園地檢署今天偵結，已因違反戶籍法案件，將阿紅提起公訴。

33歲的阿紅2018年8月26日，以免簽證入境台灣觀光，簽證期限僅到當年的9月25日，但阿紅逾期居留，還四處打工賺錢，過著躲躲藏藏的日子。2021年間，阿紅在台鐵桃園車站撿到范女的身分證，據了解，因她長相與身分證上的照片有幾分相似，她就決定假冒對方身分，並告知雇主她雖是越南人，但來台多年已拿到身分證。

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今年4月間，阿紅故技重施，前往桃園區一處娛樂公司應徵，順利通過面試後成為員工，直到10月30日下午，桃園市專勤隊前往查察時，發現阿紅的指紋與范女不符，她才坦言假冒范女身分，檢方說，阿紅假冒范女身分應徵工作，已損及范女與娛樂公司的權益，訊後已因她違反戶籍法提起公訴。

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