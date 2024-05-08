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塞爆！國3中投路段西瓜車翻覆 滿地紅泥汁液

小貨車爆胎側翻在國道3號215.9公里路段，路面滿佈紅色西瓜果肉。（國道七隊提供）

小貨車爆胎側翻在國道3號215.9公里路段，路面滿佈紅色西瓜果肉。（國道七隊提供）

2024/05/08 19:15

首次上稿 18:28
更新時間 19:15（補充案情）

〔記者張軒哲、陳鳳麗／綜合報導〕現值夏天吃西瓜消暑季節，一輛滿載西瓜的小貨車今（8）日下午5點多在國道3號北向215.9公里路段發生意外，左側後輪爆胎導致車輛側翻於輔助車道及外側車道，滿車數百顆西瓜散落一地碎裂，路面全是紅色果肉跟汁液香氣，駕駛未受傷，但佔用輔助車道及外側路肩，目前還在清理中，導致南投往台中方向大塞車，不少路過駕駛眼見近百顆西瓜摔破，直呼好可惜。

今日下午5點半左右，國道3號銜接74號台中與南投交界處，往台中市方向出現大塞車，不少下班駕駛塞在車陣中，結果發現是一部載運西瓜車不慎翻車，滿車西瓜散落國道，紅色果肉跟瓜皮汁液流淌，讓路過駕駛大開眼界，國道警方也請其他貨車到場撿拾完整的西瓜，所幸車禍事故未波及其他人車。

據了解，由74歲林姓男子駕駛的小貨車，傍晚5時許行經國道3號北向215.9公里路段，其左後輪不知何故突然爆胎，小貨車隨即重心不穩而側翻，車上載著的紅肉西瓜從車上散飛，再摔落在車道上，西瓜碎裂，輔助車道和路肩滿布紅色果肉，現場都是西瓜味。

國道七隊指出，林姓駕駛沒有飲酒，肇事原因還在調查釐清中。提醒用路人若行駛國道遇到爆胎，切記雙手緊握方向盤、放開油門讓車輛減速，並滑向路肩。車上的所有人員儘速撤至護欄外或車道外的安全處所，並面向來車沿護欄外或內外路肩，到車子後方100公尺處擺放車輛故障標誌，並利用高速公路1968App警政報案功能（手機開啟定位功能後，系統會自動判斷人員所在位置）或撥打110報案。

西瓜車於國道三號翻覆，路面佈滿果肉瓜皮。（民眾提供）

西瓜車於國道三號翻覆，路面佈滿果肉瓜皮。（民眾提供）

西瓜車於國道三號翻覆。（民眾提供）

西瓜車於國道三號翻覆。（民眾提供）

小貨車在國道3號北向215.9公里爆胎側翻，西瓜碎裂佔滿輔助車道和路肩，因當時是下班時間，清理需要時間，造成後方塞車，到傍晚6點半後方依然車速緩慢。（圖擷自1968網站）

小貨車在國道3號北向215.9公里爆胎側翻，西瓜碎裂佔滿輔助車道和路肩，因當時是下班時間，清理需要時間，造成後方塞車，到傍晚6點半後方依然車速緩慢。（圖擷自1968網站）

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