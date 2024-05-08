貪圖免費出國還有錢拿 夫婦當「鳥仔」走私大麻花61公斤

運毒集團為了閃避海關檢查，飛了1萬6千公里的航程，躲避海關與航警鎖定的特定班機，但最後還是逃不過航警局與台北關的合作合作緝毒，回台在桃園機場就為海關與航警共同查獲61多公斤大麻花，並逮捕4名嫌犯。（航警局提供）

2024/05/08 18:40

​​〔記者姚介修/桃園機場報導〕運毒集團為了閃避海關檢查，飛了1萬6千公里的航程，躲避海關與航警鎖定的特定班機，但最後還是逃不過航警局與台北關的合作合作緝毒，回台在桃園機場就為海關與航警共同查獲61多公斤大麻花，並逮捕4名嫌犯。

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​該案發生在今年3月4日，航警局接獲密報，經由海關電腦注檢，海關在吉隆坡回台的班機屬於的一對李姓男子（60年次）及其陳姓配偶（69年次）的4件行李中查獲價值6千萬的二級毒品大麻花61.6575公斤，隨後在台中逮捕出資的主嫌賴姓男子（66年次）及李姓女子（82年次）。

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​李姓男子及其陳姓配偶貪圖免費出國旅遊，受賴姓及李姓主嫌以每日5千台幣的代價，在泰國與不知名男子碰面，交付4件行李及4400英鎊（折合台幣17.7萬元），原本計劃由泰國飛印度德里再轉赴英國倫敦回台，未料，在印度德里轉機機票遺失，又語言不通，最後在外交部協助下，先行由德里轉馬來西亞吉隆坡回台，不巧的是兩人行李超重，就先行帶2件行李回台，剩下2件行李待回台後再付款運回。

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​由於已經遭海關注檢，兩人可能也發現苗頭不對，被海關攔查時表示沒有行李，海關馬上調閱兩人訂位資料發現有4件行李，兩件同班機回台，另外兩件則還在印度德里機場等待結清超重費用才會轉回台，隨後海關打開兩人行李發現​毛毯及衣物內夾藏​30.445公斤大麻，航警也逮捕兩人，隨後透過外館支付超重運費，2件行李在3天後送回台灣，海關在行李中再查獲31.214公斤大麻。

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​警方根據口供在台中逮捕正在KTV飲酒作樂的2名幕後主嫌，在今天宣布全案偵破。

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​據警方調查，該運毒集團覬覦走私毒品至歐洲高獲利報酬，招募人頭（俗稱空中飛人、鳥仔、交通仔），以出國觀光旅遊名義，實則為運輸毒品，本案所幸在警方及海關的共同努力下，即時「截毒於關口」，遏止毒品流入國內。

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運毒集團為了閃避海關檢查，飛了1萬6千公里的航程，躲避海關與航警鎖定的特定班機，但最後還是逃不過航警局與台北關的合作合作緝毒，回台在桃園機場就為海關與航警共同查獲61多公斤大麻花，並逮捕4名嫌犯。（航警局提供）

運毒集團為了閃避海關檢查，飛了1萬6千公里的航程，躲避海關與航警鎖定的特定班機，但最後還是逃不過航警局與台北關的合作合作緝毒，回台在桃園機場就為海關與航警共同查獲61多公斤大麻花，並逮捕4名嫌犯。（航警局提供）

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