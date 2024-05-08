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感念犯罪被害人保護協會一路相伴 女老師贈禮表達謝意

謝姓退休女舞蹈老師（左）感謝犯罪被害人保護協會基隆分會的長期相伴，特別致贈犯罪被害人保護協會台灣基隆分會主任莊夢如（中）、專任祕書張智崴等人小禮物表達謝意。 （記者林嘉東攝）

謝姓退休女舞蹈老師（左）感謝犯罪被害人保護協會基隆分會的長期相伴，特別致贈犯罪被害人保護協會台灣基隆分會主任莊夢如（中）、專任祕書張智崴等人小禮物表達謝意。 （記者林嘉東攝）

2024/05/08 19:31

〔記者林嘉東／基隆報導〕「很感謝犯罪被害人保護協會長期陪伴，讓她可以走出陰霾！」謝姓退休女舞蹈老師3年前，遭黃姓鄰居持刀猛砍頭、頸等要害10多刀，造成重傷，她感念訴訟期間，犯罪被害人保護協會台灣基隆分會的長期相伴，除了幫她找律師打官司外，還幫她申請到犯罪被害人補償金數10萬元，今（8）天致贈犯罪被害人保護協會台灣基隆分會主任莊夢如、專任祕書張智崴等人小禮物，表達謝意。

謝姓退休女舞蹈老師，3年前遭有被害妄想症的黃姓鄰居持菜刀猛砍頭、頸等要害10多刀，造成重傷，一、二審均依殺人未遂罪判黃男8年徒刑，監護處分5年；全案訴訟期間，基隆地檢署協請犯罪被害人保護協會台灣基隆分會，幫忙謝師到醫院進行傷勢認定，取得失能等級11級後， 已於日前依犯罪被害人權益保障法新法規定，補償謝師數10萬元犯罪被害人補償金。

謝師受訪時指出，她很感謝犯罪被害人保護協會台灣基隆分會，3年前在她在人生最低潮、無助絕望的時候持續鼓勵她，不僅為她找法律扶助律師彭傑義幫她打官司，還協助她進行失能等級鑑定，讓她可以獲得數十萬元犯罪被害人補償金。

張智崴說，每一個犯罪被害事件發生後，犯罪被害人保護協會員工都會第一時間到現場陪伴受害者家屬，除了給予心理支持與經濟援助，協助訴訟程序，相伴被害人重新振作，本是他們應該做的工作，謝老師太客氣了還贈禮。

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