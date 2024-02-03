犯保邀請馨生人圍爐 蔡清祥：從別人的需要上看見自己的責任

法務部長蔡清祥參與犯保台中分會活動。（記者吳政峰翻攝）

2024/02/03 15:29

〔記者吳政峰／台北報導〕犯罪被害人保護協會為關懷馨生家庭（犯罪被害人與家屬），展開全台年終春節圍爐關懷餐會活動大串連，全國21個分會一共邀請2141名馨生人及其家人歲末圍爐齊聚，法務部長蔡清祥3日參加年前最後一場台中春節關懷餐會，直言要「從別人的需要上，看見自己的責任」。

蔡清祥表示，這幾年來，犯罪被害人權益保障議題受到社會各界的關注，期待也更高，「我常以『從別人的需要上，看見自己的責任』這句話來勉勵工作同仁，用心為被害人服務，用尊嚴、同理有溫度地協助馨生人解決困境、撫平傷痛、重建生活犯罪，這是法務部及犯保協會責無旁貸的責任。」

請繼續往下閱讀...

蔡清祥指出，犯保台中分會與台中市政府共同成立「台中市重大社會案件被害人關懷聯繫平台」，為全國首創，符合「犯罪被害人權益保障法」新制所強調與地方政府加強業務聯繫、共同提升服務品質的重要精神。

犯保表示，目前全台犯保21個分會，將邀請2141名馨生人圍爐，其中宜蘭分會也將進行個案訪視，讓不方便出門的馨生家庭，也有溫暖熱呼呼的年菜可食用。

一名澎湖分會個案曾阿姨在先生車禍死亡後，將生活重心寄託在農作物栽種，同時積極參與犯保各項活動，向其他馨生人分享自己樂觀知足的人生態度，知道有圍爐餐會後，就加碼分享自己裁種的有機蔬菜，同時說：「還沒有過年就已經感受到人多圍爐的氛圍，這感覺真好！」

犯保強調，每年舉辦的春節圍爐關懷餐會活動，獲得社會善心捐助人士的愛心，讓馨生家庭在失去家人與健康後，也能感受團聚的溫馨，希望透過餐會活動形式，讓一度生命重挫的馨生人及家屬有機會分享彼此經驗、共同扶持、一起加油打氣、再度走向陽光的新人生。

高檢署檢察長兼任犯保董事長張斗輝與馨生人家庭一起圍爐。（記者吳政峰翻攝）

犯保在全國辦理春節圍爐活動。（記者吳政峰翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法